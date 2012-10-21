ایتالیا امروز میزبان "آسمان محبوب" مهرجویی است

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره مذهب امروز ایتالیا از 14 اکتبر مصادف با 23 مهر آغاز شده و تا بیست و چهارم این ماه مصادف با سوم آبان ادامه پیدا می‌کند که "آسمان محبوب" مهرجویی نیز امروز پیش از مراسم پایانی این فستیوال، اکران خواهد شد.

مرکز اصلی این جشنواره در شهر تورنتو در شمال ایتالیا است اما به طور همزمان در چند شهر دیگر از جمله رم نیز برگزار می‌شود.

در فیلم "آسمان محبوب" که تولید سال 1389 است، علی مصفا، لیلا حاتمی، مانی حقیقی و فریده سپاه منصور به ایفای نقش پرداخته‌اند و اداره کل تامین برنامه و رسانه‌های کل بین الملل سیما عرضه جهانی آن را برعهده دارد. تهیه‌کننده این اثر داریوش مهرجویی بوده است.

فیلم سینمایی "پذیرایی ساده" مانی حقیقی نیز در جشنواره امسال مذهب امروز ایتالیا حضور دارد.

نمایی از فیلم "آسمان محبوب"

این فیلم داستان زندگی پزشکی جوان و مطرح است که در اوج موفقیت کاری و اجتماعی متوجه می‌شود بیماری لاعلاجی دارد. به همین دلیل از کار و زندگی روزمره کناره می‌‌گیرد و در گریزی که از شهر و کارش دارد،‌ سر از روستایی درمی‌آورد که وقایعی غیر مترقبه را برای او رقم می‌زند.

"آسمان محبوب" دومین همکاری مهرجویی با سیمافیلم بعد از "مهمان مامان" است و فیلمنامه را وی و وحیده محمدی‌فر بر اساس طرح سنبل رحیمی نوشته‌اند.