محمد سنچولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با آغاز اجرای این طرح از دو ماه گذشته، این موسسه برای ایجاد، توسعه، رونق و تجهیز و نقدینگی واحدهای تولیدی و خدماتی تا سقف پنج میلیارد ریال تسهیلات پرداخت میکند.
وی افزود: این تسهیلات با سود 15 درصد و مدت بازپرداخت سه ساله به متقاضیان پرداخت میشود.
سنچولی طرح "خرید دین" را از دیگر خدمات بانک مهراقتصاد عنوان کرد و افزود: در این طرح موسسه مالی و اعتباری مهر برای سهولت در تامین منابع مالی و سرمایه در گردش شرکتها و فروشگاهها با خرید دیون، اقدام به تنزیل اوراق تجاری(نقد کردن چک) میکند.
وی در ادامه گفت: در این طرح تولیدکنندگان یا فروشگاههایی که محصول و یا کالای خود را به صورت مدت دار به متقاضیان و خریداران واگذار و بابت آن اسناد تجاری(چک) دریافت کردهاند، میتوانند برای تامین سرمایه در گردش خود، اسناد خود را به این موسسه عرضه کنند تا موسسه دیون مشتریان را خریداری و تنزیل نماید.
سنچولی در ادامه در باره طرح "محسنین" گفت: در این طرح افراد خیری که قصد اعطای تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان را دارند میتوانند با افتتاح حساب و سپرده گذاری درطرح محسنین در یکی از 10 شعبه موسسه مهر خراسان شمالی در ثواب رفع مشکلات نیازمندان شریک شوند.
مدیر کل شعب موسسه مالی و اعتباری مهر خراسان شمالی افزود: در این طرح هیچ کارمزدی از فرد "محسن" و گیرنده وام دریافت نمیشود و فرد متقاضی دریافت وام یا از طرف فرد خیر به بانک معرفی میشود و یا شناسایی و معرفی آن توسط وی، به این موسسه و یا ارگانهای حمایتی دیگری تفویض میشود.
وی ساماندهی شدن اعطای تسهیلات توسط خیران و نیز جمع آوری اقساط و واریز آن به حساب فرد محسن را ازجمله مزایای اجرای طرح محسنین عنوان کرد.
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