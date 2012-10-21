به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر الدین خطاب به محمود احمدی نژاد به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهور

با عرض سلام و تحیت

با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد و با آرزوی توفیق جنابعالی در خدمت رسانی خالصانه به مردم، بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با توجه به تاکیدات مداوم مقام معظم رهبری بر حضور مسئولان از جمله رؤسای سه قوه در دانشگاه‌ها و سفارش ویژه ایشان در دیدار اخیر با دانشجویان، از شما برای حضور در این دانشگاه دعوت می‌کند.

وجود مشکلات منحصر به فرد این دانشگاه که ظاهرا دچار گره‌ای کور شده و سؤالات مختلف دانشجویان در این باره و نیز درباره موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، معیشتی، و عملکرد دولت در این زمینه‌ها در واپسین سال اجراییش، لزوم این حضور و اهمیت آن را دو چندان می‌کند.

امید است حضور جنابعالی موجب تحکیم روابط و محبت میان دولت خدمتگزار و دانشجویان شود و به گفتمان عدالت و مهرورزی در محیط دانشگاه روحی تازه بدمد.

سایه مقام معظم رهبری مستدام باد

بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی