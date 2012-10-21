به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون بیش از بیش از دو هزار روستای این استان در مسیر شش هزار و 930 کیلومتر از رودخانه ای سیل خیز قرار دارند، آذربایجان غربی در طبقه بندی استان های کشور از لحاظ مخاطرات طبیعی جزو مناطق پرمخاطره و بحرانی است و در بیشتر فصول سال، سیلهای مهیب به دنبال بارش باران و نزولات آسمانی در این منطقه کوهستانی جاری می شود .

وقوع کولاک، یخبندان، بارش های شدید باران و برف نیز از دیگر بلایای طبیعی است که موجب بروز مشکل در جاده های استان و در برخی مواقع بروز تصادفات شدید می شود که این امر ضرورت امداد رسانی به موقع را طلب می کند.

همه ساله حوادث زیادی به آغاز فصل پاییز و زمستان در این منطقه از کشور روی داده که موجب مصدومیت و گاهی نیز فوت شهروندان می شود که در این میان نقش جمعیت هلال احمر در امداد رسانی به موقع و کاهش اثرات ناشی از این حوادث غیرقابل انکار است.

راه اندازی 19 پایگاه امدادی ثابت، موقت و سیار جاده ای در آذربایجان غربی

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به برنامه ریزی برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی در نیمه دوم سالجاری گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و تغییر نوع امدادرسانی ها، پایگاههای امداد رسانی در استان افزایش می یابند.

یحیی زینالپور افزود: امسال علاوه بر 12 پایگاه ثابت جاده ای، هفت پایگاه دیگر به صورت موقت و سیار برای امدادهای زمستانی راه اندازی می شوند .

وی ادامه داد: در حال حاضر ذخیره سازی اقلام زیستی و غذایی در انبارهای جمعیت هلال احمر استان صورت پذیرفته و در آمادگی کامل برای امداد در مواقع بحران ویژه فصل زمستان از جمله بارش برف و یخ زدگی و کولاک به سر می بریم .

زینالپور افتتاح درمانگاه شبانه روزی جمعیت هلال احمر میاندوآب، بهره برداری از مرکز امداد هوایی استان، افتتاح و گشایش ساختمان امدادی و اداری ماکو و آغاز عملیات عمرانی انبارهای ذخیره سازی در شهرستان های شوط و سلماس در مجموع با اعتبار بیش از 41 میلیارد ریال، برگزاری همایش علمی کاربردی گروه پزشکی جمعیت هلال احمر در استان، توسعه طرح درمان در مناطق محروم و راه اندازی داروخانه شبانه روزی سلماس را از دیگر برنامه های کاری این جمعیت در نیمه دوم امسال عنوان کرد .

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در ادامه از راه اندازی سامانه 147 به صورت متمرکز برای کسب خبر از حوادث و ارائه اطلاعات عمومی خبر داد و اظهارداشت: مردم به راحتی می توانند در طول جاده های استان و مسیرهای منتهی به راه های اصلی و فرعی هر گونه حواث رخ داده را در اسرع وقت مطلع شوند.

امداد رسانی به 511 حادثه دیدگان در آذربایجان غربی

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در ادامه گفت: از آغاز سال جاری تا پایان شهریور ماه امداد گران هلال احمر به حادثه دیدگان 511 رویداد و حادثه گوناگون در مدتی کمتر از زمان مورد انتظار خدمات ارائه داده اند .

زینالپور اظهار داشت: از این تعداد، 340 حادثه جاده ای، 73 حادثه آتش سوزی، 14 حادثه کوهستانی، 3 حادثه صاعقه و طوفان و 32 مورد سایر حوادث را شامل می شد .

وی گفت: در این حوادث چهار هزار و 436 نفر در قالب 1058 خانوار صدمه دیدند که اغلب آنان به صورت سرپایی در محل حادثه درمان و برخی نیز به مراکز درمانی منتقل شدند .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اضافه کرد: برای امداد رسانی به این حوادث ضمن بهره گیری از خدمات 2 هزار و 100 نفر از عوامل امدادی، 800 دستگاه خودرو امدادی از جمله آمبولانس و همچنین قایق، تجهیزات کوهستانی و هلی کوپتر به کار گرفته شد .

مدت زمان حضور در صحنه به شش دقیقه رسید

وی مدت زمان حضور در سر صحنه حوادث به ویژه حوادث جاده ای را از زمان اعلام آن به پایگاههای امداد رسانی جمعیت هلال احمر، حدود 6 دقیقه اعلام کرد و گفت: این در حالیست که مدت زمان مورد انتظار بر اساس اعلام سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور 12 دقیقه است .

زینالپور غرق شدگی را از جمله قابل توجه ترین سوانح در شش ماه نخست سال جاری عنوان کرد و گفت: در این مدت متاسفانه بالغ بر 38 نفر غرق شده داشتیم.

وی ساماندهی و درجه بندی 867 نفر امدادگر، تشکیل تیم ایثار، راه اندازی سامانه جامع امدادگران و جمع آوری اطلاعات 2200 نفر امدادگر در آن ساماندهی 16 تیم توانای بانوان امدادگر، پوشش امدادی کاروانهای راهیان نور شمالغرب را از اهم اقدمات این جمعیت در سالجاری برشمرد.

وی تاسیس 91 کانون جدید دانشجویی، آزاد جوانان، روستایی، طلاب، غنچه های هلال، برپایی پایگاههایی با عنوان نشاط و پویایی برای 31 هزار و 700 نفر جوان و انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل زندانها و سازمان بهزیستی استان برای توسعه فعالیتهای جمعیت هلال احمر در این مراکز را هم از جمله تلاشهای امور جوانان هلال احمر در این مدت اعلام کرد .

زینالپور در ادامه افتتاح درمانگاه شبانه روزی سلماس، اجرای طرح درمان رایگان نیازمندان در مناطق محروم و ارائه خدمات به 1600 نفر در این مناطق را از جمله تلاشهای جمعیت هلال احمر استان در حوزه درمان و توانبخشی عنوان کرد .

وی تشکیل و تکمیل پرونده پزشکی 1440 نفر از زائران حج تمتع و انجام واکسیناسیون 7300 نفر زائر خانه خدا توسط هیئت پزشکی هلال احمر را نیز از دیگر خدمات اجرایی در این مدت بیان کرد .