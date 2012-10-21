ایثار قم نایب قهرمان سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر کشور با شرکت چهار تیم حاضر در گروه اول مرحله مقدماتی به مدت دو روز به میزبانی هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم برگزار شد و تیم های برتر خود را شناخت.



پایان جدال چهار تیم مدعی در قم با قهرمانی هیئت خوزستان



در این مسابقات تیم‌های بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، هیئت ورزش های جانبازان و معلولین خوزستان، پیام ارتباطات اصفهان و شهرداری رینه بابل بازی‌های خود را به شکل دوره‌ای برگزار کردند تا تیم‌های برتر مشخص شوند.



در روز نخست این رقابت‌ها که در سالن ورزشی شهید محمود رضائیان قم برگزار شد، تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم به مصاف شهرداری رینه بابل رفت و در پایان موفق شد حریف خود را شکست داده و گام نخست را محکم بردارد.



جدال 3 تیم 5 امتیازی برای صعود به نیمه نهایی لیگ برتر



این در حالی است که بسکتبالیست‌های جانباز و معلول تیم ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در دومین مسابقه خود به مدعی اول قهرمانی این گروه یعنی تیم بسکتبال با ویلچر هیئت خوزستان برخورد کرده و بازی را در جدالی نزدیک از حریف بردند.



در این دیدار بازیکنان تیم ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم تلاش زیادی انجام دادند تا همانند بازی نخست نتیجه خوبی کسب کنند که همین اتفاق نیز افتاد و تیم حریف را که از بازیکنان مطرح بسکتبال با ویلچر کشور برخوردار بود با شکست مواجه کردند.



بسکتبالیست‌های تیم ایثار قم در سومین مسابقه خود در مرحله نخست پیکارهای فصل جدید سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور مقابل تیم بسکتبال با ویلچر پیام ارتباطات اصفهان به میدان رفتند و بر خلاف انتظار در این دیدار نتوانستند به سومین پیروزی خود دست یابند و بدین ترتیب نخستین باخت تیم ایثار قم رقم خورد و این دیدار را نماینده اصفهان به سود خود به پایان رساند.



بابل میزبان بازی‌های مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال با ویلچر



ناکامی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در این دیدار در حالی رقم خورد که تیم هیئت خوزستان در سومین مسابقه خود برابر تیم شهرداری رینه بابل به پیروزی دست یافت تا با کسب دو برد و تفاضل گل بهتر در صدر جدول رده‌بندی گروه دوم از مرحله مقدماتی پیکارهای این فصل لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور قرار بگیرد.



در حالی که تیم‌های هیئت خوزستان، ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، پیام مخابرات اصفهان و شهرداری رینه بابل به شکل دوره‌ای در سالن با یکدیگر رقابت کردند، تیم هیئت خوزستان با کسب پنج امتیاز در صدر ایستاد، ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم با پنج امتیاز در مکان دوم جای گرفت و پیام مخابرات اصفهان با پنج امتیاز سوم شد.



مرحله نخست از فصل جدید پیکارهای لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور در حالی با معرفی تیم‌های اول تا چهارم جدول رده‌بندی به کار خود پایان داد که مرحله دوم این رقابت‌ها، دی ماه امسال در شهر بابل برگزار می‌شود.

