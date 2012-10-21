اوباما خواهان ماجراجویی جدید در خاورمیانه نیست/ همه از الابراهیمی حمایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک العبده (Malik -al - Abdah) روزنامه نگار مقیم بیرمنگهام انگلیس در گفتگو با شبکه انگلیسی الجزیره گفت: دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهان دخالت نظامی و ورود سربازان این کشور در جنگ دیگری در سوریه نیست.

این روزنامه نگار که از طرفداران ارتش آزاد سوریه و مخالفان دولت بشار اسد به شمار می رود، گفت: هر روز در سوریه مردم این کشور کشته می شوند و دیگر نیازی به ماجراجویی در این کشور نیست.

وی افزود: ما نیاز به گفتگو داریم. نیاز به صلح داریم و ماموریت اخضر الابراهیمی نماینده سازمان ملل باید از سوی تمامی بازیگران بین المللی مورد حمایت قرار گیرد.