  1. بین الملل
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۳

یک کارشناس انگلیسی:

اوباما خواهان ماجراجویی جدید در خاورمیانه نیست/ همه از الابراهیمی حمایت کنند

اوباما خواهان ماجراجویی جدید در خاورمیانه نیست/ همه از الابراهیمی حمایت کنند

یک کارشناس مقیم انگلیس در گفتگویی اعلام کرد که دولت آمریکا خواهان باز شدن جبهه ای جدید درخاورمیانه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک العبده (Malik -al - Abdah) روزنامه نگار مقیم بیرمنگهام انگلیس  در گفتگو با شبکه انگلیسی الجزیره گفت: دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهان دخالت نظامی و ورود سربازان این کشور در جنگ دیگری در سوریه نیست.

    

این روزنامه نگار که از طرفداران ارتش آزاد سوریه و مخالفان دولت بشار اسد به شمار می رود، گفت: هر روز در سوریه مردم این کشور کشته می شوند و دیگر نیازی به  ماجراجویی در این کشور نیست.

وی افزود: ما نیاز به گفتگو داریم. نیاز به صلح داریم و ماموریت اخضر الابراهیمی نماینده سازمان ملل باید از سوی تمامی بازیگران بین المللی مورد حمایت قرار گیرد.

کد مطلب 1724810

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