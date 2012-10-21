داوطلبان سلامت بازوان توانای سیستم بهداشتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی قویدل صبح یکشنبه در مراسم پیاده روی که با حضور داوطلبان سلامت و خانواده های تحت پوشش آنان در گناباد برگزار شد اظهار داشت: جایگاه زنان به عنوان محور خانواده و جامعه اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: شادابی و سلامت زنان در خانواده، سلامت جامعه را به همراه دارد.

قویدل به تغییر وضعیت بیماریها از واگیر به غیر واگیر اشاره کرد و افزود: بسیاری از این بیماریها با رعایت شیوه صحیح زندگی از جمله رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی کافی قابل پیشگیری هستند.

وی تصریح کرد: سرطان پستان و دهانه رحم به عنوان دو سرطان شایع در بین زنان مطرح هستند که می توان با آزمونهای غربالگری ساده در تشخیص زود هنگام و درمان مناسب برای مقابله با این بیماری ها اقدام کرد.

قویدل تاکید کرد: آموزشهای رابطین می تواند نقش موثری در کاهش بروز انواع بیماریهای شایع بین زنان داشته باشد.

وی از داوطلبان سلامت به عنوان بازوان توانای سیستم بهداشتی یاد کرد و خواستار همکاری هرچه بیشتر آنها در حفظ و ارتقای سلامت خود و جامعه شد.

در ادامه دو تن از کارشناسان معاونت بهداشتی هم در خصوص سرطانهای شایع در زنان و راههای پیشگیری از آن به عنوان یکی از اولویتهای مهم در ارتقای سلامت زنان مطالبی را عنوان کردند.

در این برنامه ورزشی که جمعی از داوطلبان سلامت مراکز بهداشتی درمانی و خانواده های تحت پوشش آنها حضور داشتند، شرکت کنندگان مسیر دو کیلومتری مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 شهرستان تا میدان ورزش را پیاده پیمودند.