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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

حسن زاده اعلام کرد:

صادرات 415 هزار تن کالا از گلستان

صادرات 415 هزار تن کالا از گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: در نیمه اول امسال 415 هزار تن کالا از استان به خارج صادر شد.

درویشعلی حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر سال گذشته بوده است.

وی ارزش کالاهای صادراتی نیمه اول امسال را 145 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: از این نظر نیز با رشد چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده ایم.

حسن زاده بیان داشت: فرآورده های فولادی، سیمان، لبنیات، سیمان، گل و گیاه، میوه و تره بار بیشترین حجم کالاهای صادراتی را تشکیل می دهند.

معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان بیان داشت: ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، عراق و افغانستان مهمترین کشورهای مقصد صادرات بوده اند.

گلستان چهار مبادی صادراتی و گمرکی دارد.

کد مطلب 1724813

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