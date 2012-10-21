تماس سفیر ایران در دمشق با خانواده های تعدادی از زائران ربوده شده در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد رئوف شیبانی در این صحبت تلفنی ، با اشاره به این مطلب که طبق آخرین اطلاعات بدست آمده ، ما از سلامت همه این عزیزان مطمئن هستیم گفت تلاشهای مستمر و پیگیری دستگاههای ذیربط از جمله سفارت کشورمان در دمشق درجهت آزادسازی 48 زائر ایرانی همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه تلاشهای انجام گرفته در رابطه با گروگانهای قبلی که در سه مجموعه در اختیار ربایندگان بودند به نتیجه رسید، اظهار امیدواری کرد که تلاشهای فعلی در رابطه با 48 نفر زائر و 2 مهندس ایرانی باقیمانده نزد ربایندگان نیز بزودی به نتیجه برسد و این عزیزان هم به میهن اسلامی بازگردند.



سفیر کشورمان خطاب به تعدادی از خانواده های 48 زائر اظهار داشت تجربه نشان داده است که با صبر و تلاش و توکل بر خداوند متعال امکان آزادسازی این گروگانها فراهم خواهد شد. وی از خانواده ها خواست تا در کنار تلاشهای دستگاههای ذیربط ، آنها نیز برای آزادی هرچه سریعتر این عزیزان دعا کنند.



در نتیجه تلاشهای بعمل آمده درگذشته از سوی سفارت و ارگانهای ذیربط کشورمان بیش از 30 تبعه ایرانی شامل 22 زائر ، 5 مهندس و 3 راننده کامیون آزاد شده اند.



سفیر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با اشاره به آمادگی جهت ورود به مذاکره با ربایندگان ، از عاملان این ربایش خواست تا اتباع ایرانی را که بیگناه بوده و صرفا برای زیارت اماکن متبرکه به سوریه آماده بودند ، آزاد کنند.

