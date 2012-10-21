دیتاسنترهای داخلی رونق گرفت/ انتقال میزبانی سرورها به داخل

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با پیش بینی رونق دیتاسنترهای داخلی در آینده نزدیک اظهار داشت: با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات کسب و کار مراکز داده و دیتاسنترهای داخلی به طور قطع رونق خواهد یافت چرا که میزبانی وبسایتهای داخلی به تدریج به داخل کشور انتقال می یابد و براین اساس ارائه دهندگان خدمات میزبانی و واسطه های میزبانی وبسایتها و سرورها فعالیت پررنگی خواهند داشت.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در حال حاضر و با افزایش نرخ ارز نیز بسیاری از شرکتها و سازمانها، میزبانی سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کرده اند و این موضوع باعث رونق فعالیت ارائه دهندگان خدمات میزبانی در داخل کشور شده است.

وی همچنین از تصویب آیین نامه ای در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد که براساس آن تمامی ارائه دهندگان خدمات میزبانی باید پروانه فعالیت اخذ کنند و واسطه های میزبانی نیز باید شناسنامه دار شوند.

انصاری اجرای این آیین نامه را در راستای رعایت مواد 23 و 21 قانون جرایم رایانه ای برشمرد و گفت: هم اکنون شرکتهای متعدد بسیاری برای سرمایه گذاری در این بخش داوطلب شده اند که در صورت فراهم شدن ظرفیتهای لازم و بازار کسب و کار به طور قطع سرمایه گذاری در این بخش رونق می یابد و زمینه انتقال بسیاری از میزبانی ها به داخل کشور فراهم خواهد شد.

به گفته وی در این آیین نامه، فعالیت ارائه دهندگان خدمات میزبانی مراکز داده تجاری و عمومی در 3 سطح طبقه بندی می شود که با توجه به اهمیت فعالیتشان نیاز به اخذ پروانه و یا احراز صلاحیت خواهند داشت و یا تنها از طریق IP آدرس شناسایی می شوند.