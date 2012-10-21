عرضه 40 هزار راس دام زنده در 22 منطقه تهران/ ذبح رایگان در روز عرفه و عید قربان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفایی مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی ظهر امروز در نشست خبری، پیرامون عرضه دام زنده در تهران بیان کرد: سال گذشته 11 هزار راس دام در تهران ذبح شده است اگر قرار بود که این 11 هزار دام در غیر از مراکز جایگاه عرضه دام ذبح شود 11 هزار نقطه شهر تهران آلوده به ضایعات ذبح این دام ها می شد در حالیکه در مراکز عرضه دام این سازمان تمام ضایعات دامها بسته بندی شده و سریعا به خارج از محیط منتقل می شود به این صورت منظر شهری از بین نمی رود.

وی گفت: امسال 22 نقطه در شهر تهران را برای عرضه و ذبح دام زنده در روزهای عید عرفه و عید قربان در نظر گرفته ایم . در حالی که سال گذشته این تعداد مراکز 16 نقطه از شهر تهران را پوشش می دادند.

صفایی گفت: امسال 230 دامپزشک برای سه روز در این جایگاهها حضور دارند. همچنین 26 ناظر ذبح شرعی آموزش تکمیلی دیده اند و حدود 300 ذابح یا سلاخ نیز در این نقاط استقرار دارند به این ترتیب هر قربانگاه بیش از 10 ذابح خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی گفت: ساعت کاری این جایگاهها در روز عرفه از 9 صبح تا 6 بعد ازظهر و در روز عیدقربان از 5 صبح تا 2 بعدازظهر خواهد بود.

صفایی به آمار سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: 120 نقطه غیرمجاز عرضه دام در سال گذشته شناسایی شده است.

وی ادامه داد: خریداران دام زنده در مراکز تحت پوشش می توانند دام خود را ذبح کنند چرا که این کار به بهبود منظر شهری و محیط زیست شهر کمک می کند.

صفایی درباره قیمت دام های عرضه شده در این روز گفت: قیمت دام ها در همان روز تعیین می شود اما همه ساله می بینیم که این قیمت ها هر چه نزدیک به ظهر می شویم کاهش پیدا می کند چون باید دامدارانی که دام خود را از شهرستان ها به این جایگاهها منتقل کرده اند هزینه ای بابت برگشت دام خود بپردازند و چون نمی خواهند این هزینه را بدهند سعی می کنند با قیمت کمتری آن را به فروش برسانند.

وی گفت: سال گذشته نزدیک به 6 هزار دام به شهرستانها برگشت داده شد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی بیان کرد: پیش بینی می کنیم امسال میزان عرضه و ذبح دام نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند. همچنین در کنار هر جایگاهی سامانه نشاط وجود خواهد داشت چرا که اغلب افراد با خانواده هایشان برای انتخاب دام به این مراکز مراجعه می کنند.

صفایی شماره تلفن 55050000 را برای فروش تلفنی دام زنده معرفی کرد و گفت: مردم می توانند حتی در سایر روزهای سال نیز برای خرید دام زنده با این شماره تلفن تماس بگیرند و دام مورد نظر را با مشخصاتی که می خواهند تحویل بگیرند. حتی می توانند سفارش ذبح دام بدهند و آن را در هر نقطه شهر تحویل بگیرند.

جایگاههای عرضه دام زنده

ردیف عناوین آدرس مراکز 1 منطقه 1 جنب میدان میوه و تره بار ازگل 2 منطقه 2 بلوار فرحزادی، پایین تر از میدان بوستان ،نبش خیابان طاهرخانی 3 منطقه 2 تقاطع یادگار امام و جلال 4 منطقه 3 ضلع جنوب خیابان میرداماد، تقاطع شمس تبریزی جنوبی 5 جایگاه ثابت 4 تهرانپارس، حکیمه ،خیابان تابا جنب کارخانه آزمایش 6 منطقه 9 بزرگراه فتح ،ابتدای خیابان یخچال، روبروی پایگاه ششم شکاری 7 منطقه 10 خیابان رنجبر، نرسیده به خیابان نوری ،زمین فنس کشی شده 8 منطقه 12 خیابان صاحب، جمع خیابان انبار گندم، جنب بازار میوه و تره بار گل گندم 9 منطقه 13 خیابان خاقانی، خیابان سعدی غربی ،انتهای خیابان هاشمی، جنب بوستان زیتون 10 منطقه 14 خیابان شهید شاه آبادی جنوبی، خیابان کوثر، ضلع جنوب ورودی کمپ 11 جایگاه ثابت 15 بزرگراه امام رضا، بعد از گردنه تنباکوهی، نرسیده به بازار گل و گیاه امام رضا 12 منطقه 17 خیابان قزوین، بعد از شیدایی ،نبش کوچه محمدی، گاراژ محمدی 13 جایگاه ثابت 18 بزرگراه آزادگان، پایین تر از احمد آباد مستوفی، جنب پارک آزادشهر 14 منطقه 19 عبدل آباد، ضلع جنوب ،تقاطع بلوار بخشنده و ارسطو 15 منطقه 20 دولت آباد، ضلع جنوب غربی میدان شهید بروجردی 16 منطقه 21 تهرانسر، انتهای بلوار نیلوفر (شاهد) ،ضلع جنوب، زمین چمن فوتبال 17 شیرخوارگاه آمنه منطقه 1 ،خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک 18 خیریه حضرت علی (ع) منطقه یک ازگل، خیابان توانبخشی 19 خیریه منطقه 1 قیطریه ،بلوار شهید اندرزگو ،خیابان برادران سلیمانی شرقی ،خیابان شهید نعمتی پلاک 9 20 خیریه نارمک منطقه 4 خیابان فرجام 21 خیریه حضرت رقیه (س) منطقه 20 شهرری 22 خیریه وردآور منطقه 22 کیلومتر 17 اتوبان کرج ،خیابان داروپخش ،بهزیستی وردآور

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی گفت: دام هایی که در این جایگاهها ذبح می شوند دارای امحاء و احشاء بسیاری هستند که در این جایگاهها این ضایعات بسته بندی شده و به خارج از محیط انتقال داده می شوند.

صفایی افزود: دامدارانی که در این جایگاهها به عرضه دام می پردازند این شرایط را قبول کرده اند که اگر دامپزشکان حاضر در جایگاه تشخیص دهند دام آنها مریض است آن را به مردم عرضه نکنند. از سویی دیگر اگر خریداری دامی بخرد که مریض باشد مسئولین جایگاه موظف هستند خسارت وی را بپردازند این در حالی است که در دیگرجایگاههای عرضه دام زنده چنین تضمینی به مشتری داده نمی شود.

وی گفت: دامپزشکان حاضر در این جایگاهها سلامت دامهای زنده را از یک روز قبل بررسی می کنند و از فروش دام مریض به مردم جلوگیری می کنند با این حال پس از ذبح دام ها امحاء و احشای آنها دوباره بررسی خواهد شد.