روستاها با حفظ بافت سنتی توانمند شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آرش بهادری در مراسم افتتاحیه شرکت های تعاونی دهیاری های استان البرز که پیش از ظهر یکشنبه با حضور بخشداران و دهیاران سراسر استان برگزار شد اظهار داشت: تبدیل روستاها به شهر خدمت به روستا نیست بلکه باید تلاش شود تا روستاها با حفظ بافت سنتی و اصیل خود توانمند سازی شوند.

وی افزود: روستاها مرکز سنت و فرهنگ کشور هستند و حفظ فرهنگ و سنت اصیل ایرانی در روستاها ضروری است بنابراین باید سعی کنیم روستاها روستا باقی مانده ضمن آنکه روستائیان هیچ کمبودی را احساس نکنند.

بهادری تشکیل تعاونی دهیاری ها در استان را گامی موثر در پیشبرد اهداف توسعه روستاهای استان برشمرد و گفت: این امر گام برداشتن در مسیر توسعه و پیشرفت را تسریع می بخشد.

وی تاکید کرد: از سال گذشته تلاش بی شائبه ای در جهت تحقق فرامین مقام معظم رهبری و تحقق اصل 44 در واگذاری فعالیت های دولت به مردم بحث تعاونی ها پیش گرفته شد.

وی تصریح کرد: دو چیز مانع از انجام امور و فعالیت ها می شود یکی آنکه اراده فرد یا افراد به انجام کار نباشد و دیگر آنکه افراد شناخت کافی از فواید و چرایی کاری که می خواهند انجام دهند نداشته باشند.

مدیر کل امور روستایی افزود: تشکیل تعاونی ها بی شک نقشی مهم ایجاد اراده و تبیین چرایی ها برای افراد در خدمتگزاری خالصانه و صادقانه به روستاییان خواهد داشت.

724 تعاونی در کل کشور فعال هستند

بهادری اظهار داشت: در حال حاضر 26 هزار دهیاری و 945 بخش در کشور فعال هستند و این در حالی است که تنها 724 تعاونی امور روستایی فعال در کشور داریم که 10 تای آن مربوط به استان البرز است.

وی گفت: تعداد دهیاری ها و بخش ها با تعداد تعاونی ها متناسب نیست و باید به سویی حرکت کنیم که متناسب با دهیاری ها و بخش ها تعاونی در سطح کشور داشته باشیم.

وی افزود: آنچه باعث تسریع امور روستایی می شود کار جمعی و تعامل روز افزون است که تعاونی ها آن را تحقق می بخشد.

مدیرکل امور روستایی استان البرز تاکید کرد: البرز ظرفیت ها و پتانسیل هایی دارد که می توان در صورت احیا و به کار گیری آنها استان را پایلوت موفقیت و عملکرد مطلوب تعاونی های دهیاری ها در کشور کرد.