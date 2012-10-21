باریکترین خانه جهان در لهستان تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با بزرگ شدن صفحات نمایش تلویزیون و وسائل منزل، بسیاری از افراد به دنبال خانه های بزرگتر با منظره باغ و ویژگیها دیگری هستند که تنها در خانه های بزرگ مشاهده می شود، اما این مسئله برای جیکوب اسکزنی معمار لهستانی متفاوت است وی خود را در آن سوی این طیف قرار داده و خانه ای ساخته که باریکترین خانه جهان از آن یاد شده است.

ابعاد این خانه در عریض ترین بخش این خانه کمتر از 1.5 متر و باریکترین بخش آن 90 سانتیمتر است.

تصویر جدید باریک ترین خانه پس از اتمام ساخت این خانه بین دو ساختمان ساخته شده است و حتی جایی برای پنجره ندارد و نور خورشید از حفره های کوچکی که در اتاق خواب تعبیه شده وارد می شود

از آنجا که سطح بنای کلی 4.2 متر مربع بود، ساکنان این خانه باید از یک نردبان برای بالا رفتن استفاده کنند تا از ارتفاع خانه به جای سطح آن استفاده شود.

آشپزی کردن در این خانه با سختی تمام صورت می گیرد و کمترین فضا به شستشو و پخت و پز اختصاص داده شده است. بهتر است که در این خانه از مواد غذایی تازه استفاده شود، چرا که یخچال در این آپارتمان تنها جای دو بطری آب را دارد.

این خانه با عرض یک و نیم متری باریک ترین خانه لقب گرفته و به عنوان اظهار نظری درباره کمبود ساخت مسکن در لهستان ساخته شده است.

طرحی که برای ساخت این خانه پیش از این مطرح شده بود

برای زندگی در این خانه دعوت دوستان به صرف شام اصلا کار عاقلانه ای نیست چرا که این خانه تنها دو صندلی ثابت دور میز دارد که آنها هم به دیوار پیچ شده اند.

اتاق خواب باریکترین خانه جهان فقط کاربردی است، چرا که در آن تنها یک تخت کوچک و یک میز قرار دارد و کتابها را می توان در یک تورفتگی پشت تخت جاسازی کرد.

براساس اظهارات معمار این خانه، تحقیقات نشان می دهد که ما به یک معضل اجتماعی نزدیک می شویم، چرا که درحال حاضر فضای بسیار اندکی برای ساخت و ساز وجود دارد.

طرحی از فضای داخلی خانه که به هیچ وجه جنبه تجملاتی ندارد و فقط برای رفع نیاز مورد استفاده قرار گرفته است