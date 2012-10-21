تغییر روسای پلیس پیشگیری اینترپل و فرودگاه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه با حضور فرمانده نیروی انتظامی مراسم تودیع سردار بهرام نوروزی، رئیس پلیس پیشگیری، سردار نبی‌الله حیدری، رئیس پلیس فرودگاه و سردار دکتر صادقی، رئیس پلیس بین الملل(اینترپل) با حضور فرمانده نیروی انتظامی و معاونان این نیرو برگزار شد. همچنین در این مراسم سردار تقی مهری با عنوان رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، سرهنگ حسن مهری با عنوان فرمانده پلیس فرودگاههای کشور و سرهنگ رضوانی با عنوان رئیس اینترپل معرفی شدند.

گفتنی است سردار مهری پیش از این جانشین رئیس پلیس راهور بوده و سرهنگ مهری نیز در دفتر فرمانده نیروی انتظامی مشغول به خدمت بود، ضمن اینکه سرهنگ رضوانی در پلیس مبارزه با مواد مخدر فعالیت می کرد، این در حالی است که سردار نوروزی بنابه خواست ستاد مبارزه با مواد مخدر به این ستاد منتقل شد.