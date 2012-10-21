حسین میررجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در کشور ما منابع طبیعی به عنوان دستگاهی بازدارنده تلقی می شود، اظهار داشت: متاسفانه به رغم تلاشهای صورت گرفته بسیاری از مردم به اداره منابع طبیعی به عنوان دستگاهی که مانع امور کشاورزی و دامداری آنها می شود نگاه می کنند و تلقی درستی از فعالیتهای این سازمان ندارند.



میررجبی گفت: به همین دلیل و برای افزایش مشارکتهای مردمی قصد داریم طرح های آبخیزداری را به تعاونی های بومی واگذار کنیم.



وی ادامه داد: بر این اساس شرکتهای تعاونی ثبت شده روستایی دارای فعالیتهای مرتبط با منابع طبیعی پس از اصلاح اساسنامه با توجه به موارد قانونی، می توانند با شرکت در مناقصه، اجرای طرح های آبخیزداری منطقه رابه عهده بگیرند.



وی با بیان اینکه این کار با همکاری منابع طبیعی و سازمان نظام مهندسی انجام می شود، یادآور شد: البته سازمان نظام مهندسی ارائه جواز به تعاونیها برای انجام پروژه ها را به اضافه شدن افرادی با صلاحیت و آشنا به حوزه منابع طبیعی مشروط کرده است که پس از دادن رتبه به این افراد، مجوز کارهای اجرایی به آنها داده می شود.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز افزود: این اداره نیز از تعاونیهای واجد شرایط در چارچوب مناقصه و در قالب برنامه افزایش مشارکت های مردمی که نقش مهمی در حفظ و احیا منابع طبیعی دارد، حمایت می کند.



سه تعاونی بومی روستایی برای اجرای طرح های آبخیزداری شناسایی شد

میررجبی همچنین از شناسایی سه تعاونی واجد شرایط خبر داد و در خصوص زمان آغاز طرح گفت: به محض تایید سازمان نظام مهندسی، مناقصه برگزار و عملیات آغاز می شود.

در مناقصه اولویت با تعاونی هایی با نیروهای بومی است

وی همچنین تصریح کرد: همچنین اولویت در واگذاریها با تعاونی هایی است که از نیروهای بومی استان بهره می برند.

میررجبی گفت: تعاونی های بومی ملزم هستند در صورت برخورداری منطقه از نیروهای آشنا به کار از ظرفیت موجود استفاده کنند.