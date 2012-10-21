سامانه هوشمند ردیابی سموم در استان سمنان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نادریان صبح یکشنبه در کار گاه یک روزه آموزشی مانیتورینگ (ردیابی) سموم کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: طی سالجاری از سوی سازمان حفظ نباتات کشور برای ردیابی کامل سموم کشاورزی در هر یک از مراحل واردات، تولید و توزیع به صورت آنلاین، سیستم هوشمندی به نام سیستم مانیتورینگ سموم طراحی شده و در اکثر استان های کشور به مرحله اجرا در آمده است.

وی با اشاره به اینکه سیستم سامانه هوشمند ردیابی سموم در استان سمنان نیز در حال راه اندازی است، اظهار داشت: این سیستم می تواند همه مراحل سموم دفع آفات نباتی از تولید تا مصرف را ردیابی و کنترل کند.

نادریان جلوگیری از مصرف بی رویه سموم شیمیایی، جایگزین کردن سموم کم خطر به جای سموم پر خطر، استفاده از مواد بیولوژیک با توجه به سیاست های بخش کشاورزی در تولید محصولات سالم و ارگانیک را از مهمترین عوامل راه اندازی این سیستم عنوان کرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: سموم در این راستا کارگاه یک روزه آموزشی مانیتورینگ (ردیابی) با حضور کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور در این سازمان با شرکت 40 نفر از تولید کنندگان، فروشندگان سموم دفع آفات نباتی و مسئولین کلینیک های گیاه پزشکی استان برگزار شد.

وی مباحث این کارگاه را در خصوص آفات ، بیماری ها، علف های هرز، کنترل عوامل زیان آور گیاهی، استفاده از روش های غیر شیمیایی برای کنترل آفات و بیماری ها، استفاده از ارقام مقاوم، مدیریت تلفیقی، کنترل بیولوژیک، جلوگیری از استفاده بی رویه آفت کش ها، مقاوم شدن حشرات زیان آور، باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی، مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار کشاورزی، استفاده از سموم کم خطر و کم مصرف برشمرد.

نادریان در خاتمه مهمترین برنامه های سازمان حفظ نباتات برای توسعه پایدار کشاورزی را ایجاد شبکه های مراقبت پیش آگاهی بخش غیر دولتی، آموزش و ترویج مسائل حفظ نباتات، ساماندهی در انتقال یافته های گیاه پزشکی و ارتقای سطح دانایی و مهارت کشاورزان بیان کرد.