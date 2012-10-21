کمبود تجهیزات موجب کاهش دانشجوی دکتری در دانشگاه الزهرا

دکتر انسیه خزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به توسعه تحصیلات تکمیلی و دوره‌های دکتری در دانشگاه‌ها باید همطراز با آن امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی مهیا شود، ایجاد برخی امکانات برای مقاطع بالای تحصیلی ضروری است.

وی یادآورشد: با توجه به برخی از کاستی‌ها، دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) سعی می کنند از آزمایشگاه و تجهیزات دیگر دانشگاه و مراکز علمی استفاده کنند تا از نظر سطح علمی دچار افت نشوند.

به گزارش مهر، در نشست روسای دانشگاه‌های سراسری، برخی از روسای دانشگاه‌ها خواستار اختصاص یک ردیف بودجه مستقل از سوی مجلس، برای تجهیز آزمایشگاه و کارگاه‌ها، متناسب با افزایش ظرفیت دوره تحصیلات تکمیلی شدند.