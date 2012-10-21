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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

رستگار در گفتگو با مهر:

5000 خانوار تحت پوشش کمیته امداد چهارمحال و بختیاری بیمه می شوند

5000 خانوار تحت پوشش کمیته امداد چهارمحال و بختیاری بیمه می شوند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد چهار محال و بختیاری گفت: پنج هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان تا پایان سال جاری از خدمات بیمه های تامین اجتماعی بهره مند می شوند.

علی رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشی که بیمه های اجتماعی در توانمندسازی، رفاه، آسایش و برقراری عدالت اجتماعی در بین خانواده ها دارد کمیته امداد این استان برنامه ریزی ویژه ای برای بیمه کردن خانوار های تحت پوشش دارد.

وی تصریح کرد: کمیته امداد این استان برای افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی در بین مجریان طرح های خودکفایی، زنان سرپرست خانوار شهری برنامه ریزی کرده است.

رستگار ادامه داد: 628 خانوار از زنان سرپرست خانوار این استان که تحت پوشش کمیته امداد هستند در حال حاضر از طریق صندوق روستائی و عشایر بیمه شده اند.

مدیر کل کمیته امداد چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه بیمه شدن خانوار تحت پوشش کمیته امداد چهار محال و بختیاری نقس اساسی در زندگی آنها دارد، یادآور شد: امیدواریم بیمه شدن این تعداد بتواند تاحدودی در کیفیت زندگی این افراد تاثیر داشته باشد.

کد مطلب 1724825

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