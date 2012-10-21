5000 خانوار تحت پوشش کمیته امداد چهارمحال و بختیاری بیمه می شوند

علی رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشی که بیمه های اجتماعی در توانمندسازی، رفاه، آسایش و برقراری عدالت اجتماعی در بین خانواده ها دارد کمیته امداد این استان برنامه ریزی ویژه ای برای بیمه کردن خانوار های تحت پوشش دارد.

وی تصریح کرد: کمیته امداد این استان برای افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی در بین مجریان طرح های خودکفایی، زنان سرپرست خانوار شهری برنامه ریزی کرده است.

رستگار ادامه داد: 628 خانوار از زنان سرپرست خانوار این استان که تحت پوشش کمیته امداد هستند در حال حاضر از طریق صندوق روستائی و عشایر بیمه شده اند.

مدیر کل کمیته امداد چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه بیمه شدن خانوار تحت پوشش کمیته امداد چهار محال و بختیاری نقس اساسی در زندگی آنها دارد، یادآور شد: امیدواریم بیمه شدن این تعداد بتواند تاحدودی در کیفیت زندگی این افراد تاثیر داشته باشد.