پروژه های عمرانی شهرک صنعتی مهریز با سرعت بیشتری اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح زاده صبح یکشنبه در بازدید از شهرک صنعتی مهریز بر ضرورت تسریع در تکمیل شبکه فاضلاب شهرک صنعتی و استفاده کلیه واحدهای صنعتی از خدمات تصفیه خانه فاضلاب این شهرک تاکید کرد.

وی شهرک صنعتی مهریز را یکی از شهرکهای صنعتی فعال استان یزد برشمرد و افزود: برای جذب سرمایه گذاران بیشتر باید هرچه سریعتر زیرساختها آماده شود.

استاندار یزد با تاکید بر اولویت دار بودن پروژه فاضلاب شهرک صنعتی عنوان کرد: اتمام عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی و اتصال کلیه واحدهای مستقر در شهرک به تصفیه خانه فاضلاب از اولویت بالایی برخوردار است و بایستی بودجه مورد نیاز از طرق مختلف در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی قرار گیرد.

فلاح زاده تخصیص بخشی از اعتبار مورد نیاز را از طریق فرمانداری و بخش دیگری را از محل فروش انشعاب به واحدهای صنعتی خواستار شد و بر اتمام هرچه سریع تر این پروژه تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد نیز در این بازدید گزارشی از پروژه های عمرانی اجرا شده و در دست اقدام در شهرک صنعتی مهریز ارائه کرد.

سید مسعود عظیمی با اشاره به بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک در سال گذشته گفت: احداث این تصفیه خانه از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان یزد است که کار اجرایی آن از سال 1389 آغاز شد و با هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

عظیمی ادامه داد: در حال حاضر تنها یک مدول از سه مدول پیش بینی شده برای تصفیه فاضلاب در حال فعالیت است که قادر به تصفیه 11 لیتر بر ثانیه فاضلاب ورودی از واحدهای صنعتی است.

وی در خصوص پوشش شبکه جمع اوری فاضلاب شهرک گفت: در حال حاضر 55 درصد از واحدهای مستقر در شهرک می توانند زیر پوشش شبکه قرار گیرند و برای بهره مندی بقیه واحدها از این تصفیه خانه بالغ بر 15 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل شبکه فاضلاب شهرک مورد نیاز است.

شهرک صنعتی مهریز با 300 هکتار مساحت در 25 کیلومتر استان یزد واقع شده است که در حال حاضر 54 واحد صنعتی در آن مشغول به فعالیت هستند.