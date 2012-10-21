به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی سومین جشنواره سراسری کاریکاتور با موضوع جنگ نرم افزود: این جشنواره به منظور انعکاس اهداف، شیوه‌ها، ابزار به جوامع هدف جنگ نرم در قالب کاریکاتور با فعال سازی هنرمندان و تولید محصولات تأثیر گذار برای جامعه جوانان برگزار شده است.

وحید نمازی با بیان این که 575 اثر به این جشنواره رسیده است، اظهار داشت: پس از داوری آثار توسط 5 کاریکاتوریست برجسته کشور، بهمن عبدی، علیرضا ذاکری، محمد حسین نیرومند، مسعود ضیایی و عباس ناصری، 80 اثر در قالب برگزاری یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

وی افزود: این نمایشگاه از دوم الی یازدهم آبان ماه سال جاری در دو نوبت صبح و عصر از ساعت 9الی 12 و 17 الی 19 در نگارخانه بجنورد برای علاقه‌مندان دایر خواهد بود.

وی به رونمایی از کتاب جشنواره در حاشیه آئین پایانی جشنواره اشاره کرد و گفت:این کتاب میان علاقمندان و حاضران در آئین پایانی جشنواره توزیع خواهد شد.

وی یاد آور شد: در مراسم پایانی این جشنواره از 9 نفر به عنوان برگزیدگان جشنواره در قالب چهار برگزیده و پنج شایسته تقدیر تجلیل می‌شود.

