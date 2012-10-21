عملیات ساخت حسینیه شهید انصاری در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور عبدالرضا عابد قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، منوچهرحبیبی معاون عمرانی استانداری، حجت الاسلام حاتمی معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف، مصطفی نوروزی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، کلنگ ساخت حسینیه شهید انصاری قزوین از موقوفه صدر سید جوادی به همراه مغازه تجاری به زمین زده شد.

این حسینیه در زمینی به مساحت 220 مترمربع در مدت یک سال ساخته می شود.

همچنین ساخت پروژه مجتمع تجاری مسجد جامع شهر محمدیه با حضور قائم مقام سازمان اوقاف کشور کلنگ زنی شد.

این مجتمع با 16 میلیارد تومان اعتبار در مدت چهار ماه ساخته می شود و دارای 16 هزارمتر مربع زیربنا، چهار طبقه و فضاهای تجاری، رفاهی و پذیرایی است که با مشارکت اداره اوقاف و بخش خصوصی و هیئت امناء مسجد ساخته می شود.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور همچنین ظهر امروز از مراحل ساخت درمانگاه خیریه در شهر بیدستان قزوین بازدیدکرد.

این درمانگاه در زمینی به مساحت 500 مترمربع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در دست ساخت است.

همچنین عابدی امروز از پروژه ساخت مسکن 160 واحدی در شهر بیدستان بازدید کرد و در جریان روند پیشرفت فیزیکی این طرح قرار گرفت.

این واحدها با مجموع 5600 مترمربع زیربنا در مدت 18 ماه ساخته می شود و تاکنون یک میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.