رفع موانع قانونی برای رهن اموال فکری/ اعطای بیمه به دارایی های معنوی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری در همایش ملی مدیریت و تجاری سازی مالکیت فکری، مالکیت های فکری را ازجمله دارایی های ارزشمند در زمینه موفقیت در کسب و کار ذکر کرد و افزود: پذیرش و قبول این واقعیت که بنگاه ها دارای این ظرفیت هستند که بتوانند از ترکیب دارایی های معنوی خود برای کسب ثروت و درآمد بهره ببرند، موجب شده است که نوآوران، مبتکران و مخترعان علی رغم این واقعیت که درصد کمی از اختراعات و ابتکارات به مرحله بازاریابی و تجاری می رسند، تلاش خود را در زمینه ارائه ایده های جدید افزایش می دهند.

وزیر دادگستری تضمین برنامه ها و اعلام سیاست های خاص را یکی از دغدغه های کشورهای درحال توسعه در زمینه تجاری سازی و ثبت علائم تجاری نام برد و اظهار داشت: از این رو سیاستگذاران کشورها در زمینه نوآوری و تکنولوژی، استراتژی و برنامه های خاصی را در جهت خلق و آفرینش ایده های جدید و تازه سازی ایده ها اتخاذ می کنند. در این راستا برخی از کشورها تکنولوژی سالانه ای دارند و برای رسیدن به اهداف خود برنامه هایی را تدوین می کنند.

بختیاری با اشاره به اهمیت بازاریابی برای محصولات فناورانه خاطرنشان کرد: بازاریابی و تجاری سازی ممکن است درمراحل قبل از تولید محصول و یا در مرحله توسعه و طراحی صورت گیرد که این امر نمی تواند به نفع بنگاه ها و مخترعان باشد چرا که تجاری سازی درمراحل ابتدایی و به ویژه قبل از کسب مهارت حقوقی باید صورت گیرد که در این صورت تجاری سازی با افت کمتری همراه بود.

وی همچنین با اشاره به نقش عوامل مربوط به تجاری سازی یادآور شد: در فرآیند تجاری سازی علاوه بر مراکز توسعه و تحقیق در دانشگاه ها، استفاده کنندگان تکنولوژی همچون بخش صنعت، واسطه ها و راه اندازان بازارهای مربوط نقش اساسی و تعیین کننده ای را دارند و از این جهات برای کشورهای در حال توسعه نیز نباید از نقش دولت ها غافل بود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت تجاری سازی و خلق ایده های جدید در کشور یادآورد شد: در این راستا ارزیابی فنی اختراعات و پروژه های نوآورانه، ارزیابی اقتصادی پروژه ها، کمک و اخذ مشاوره های حقوقی و کسب اطلاعات از شرکت های مربوط می تواند نقش موثری را در زمینه تجاری سازی اختراعات و ارزشگذاری اختراعات موثر باشد.

وزیر دادگستری با اشاره به قانون پنج ساله پنجم توسعه و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان یادآور شد: برای ارتقاء بازاریابی، تجاری سازی و ارزشگذاری دارایی های معنوی تدوین برنامه های خاص و ویژه برای حمایت مادی و معنوی از مخترعین و نوآوران در چارچوب مقررات و قانون پیشنهاد می شود.

وی همچنین ارائه مشوق های مالیاتی برای بنگاه ها تدوین برنامه های خاص برای ارتقاء آگاهی بنگاه ها در حوزه مالکیت معنوی و اعطای وام های ارزان و سهل الوصول به مخترعان را از دیگر پیشنهاد های دادگستری برای تجاری سازی اختراعات نام برد و ادامه داد: علاوه بر این پیشنهاد می شود که بانک اطلاعات اختراعات و تقویت نظام های بررسی اختراع به منظور ارتقاء کیفی اختراع ایجاد شود همچنین راهکارهایی برای رفع موانع قانونی برای رهن اموال فکری و رفع موانع قانونی برای بیمه دارایی های معنوی ارائه شود.