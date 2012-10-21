معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض در مجلس تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بررسی طرح یک فوریتی معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات در دستور کار نمایندگان قرار داشت که پس از سخنان موافق و مخالف ، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست این جلسه را برعهده داشت کلیات این طرح را به رای گیری گذاشت.

نمایندگان مجلس به کلیات این طرح 142 رای موافق دادند اما ابوترابی اعلام کرد از آنجا که این طرح با ماده 181 قانون برنامه پنجم مغایرت دارد نیاز به دو سوم آرای نمایندگان است .کلیات این طرح 38 مخالف، 10 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر را همراه داشت.

پس از اعلام رای جمعی از نمایندگان با ازدحام در جایگاه هیئت رئیسه نسبت به این موضوع اعتراض کردند و مطالبی را بیان کردند اما ابوترابی مانع اعتراض آنان شد از هیئت رئیسه خواست موارد دیگری که در دستور کار مجلس است پرداخته شود.

پس از نطق میان دستور نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ، ابوترابی اعلام کرد: طبق رای گیری قبلی برای این طرح یک فوریتی کلیات این طرح به تصویب رسیده است زیرا متن این طرح مغایرتی با برنامه پنجم ندارد فقط عنوان در مغایرت است که بهتر است اصلاح شود.

به گزارش مهر با این اعلام ابوترابی کلیات طرح یک فوریتی معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات به تصویب رسید و بررسی جزئیات آن در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یک فوریت این طرح در جلسه روز یکشنبه 8 مرداد ماه سال جاری به تصویب رسید.