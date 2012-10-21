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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

عبدایمانی به مهر اعلام کرد:

صادرات 672 هزار تن سیب زمینی از اردبیل/ آذربایجان، کویت و ترکیه کشورهای هدف

صادرات 672 هزار تن سیب زمینی از اردبیل/ آذربایجان، کویت و ترکیه کشورهای هدف

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل جهادکشاورزی استان اردیبل از صادرات بیش از 672 هزار تن سیب زمینی این استان به سایر استانهای کشور و سه کشور خارجی خبر داد.

عادل عبدایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این میزان از تولیدات سیب زمینی استان مازاد بر نیاز مصرف داخلی بوده و به استانهای دیگر و کشورهای آذربایجان، ترکیه و کویت صادر می شود.

به گفته وی امسال 856 هزار و 180 تن سیب زمینی از مجموع 23 هزار و 921 هکتار از اراضی کشاورزی استان برداشت شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان افزود: از این میزان تولید 184 هزارتن نیاز داخلی استان است و 18 هزارتن هم کارخانجات فرآورده های سیب زمینی از جمله واحدهای تولید کننده چیپس خریداری کرده اند و بقیه مازاد است.

وی با بیان اینکه سال گذشته سال گذشته 832 هزارتن سیب زمینی از 23 هزار و 656 هکتار اراضی کشت شده در این استان برداشت شده بود، یادآور شد: با احتساب افزایش اراضی قابل کشت تولید سیب زمینی در این استان رشد قابل توجهی نداشته است.

عبدایمانی اردبیل را قطب کشت و تولید سیب زمینی کشور معرفی کرد و تصریح کرد: استان اردبیل در تولید سیب زمینی اولویت اول کشور را دارد.

وی ادامه داد: سیب زمینی در شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر و سرعین کشت می شود و بذرهای کاشته شده در این استان آگریا، ساوالان و کایزر است.
 
مدیرکل جهادکشاورزی استان همچنین از اتمام برداشت محصول سیب زمینی در اردبیل خبر داد و متذکر شد: در این استان سیب زمینی اواسط اردیبهشت ماه کشت و برداشت آن از شهریور ماه آغاز و تا اواسط مهر به اتمام می رسد.
کد مطلب 1724833

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