دیدار گراسمن با حنا ربانی/ حملات آمریکا به پاکستان و افغانستان محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رادیو پاکستان گزارش داد که "مارک گراسمن" روز گذشته با حنا ربانی خار وزیر خارجه این کشور دیدار کرد و قرار است که با دیگر رهبران نظامی نیز گفتگو کند.

مارک گراسمن در دیدار با ربانی درباره حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در مناطق قبیله نشین پاکستان، روابط واشنگتن و اسلام آباد و اوضاع امنیتی در افغانستان گفتگو کرد.

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که این سفر بخشی از تلاشهای مستمر میان واشنگتن و اسلام آباد است و طرفین درباره موضوعات مورد متوجه دو کشور صحبت می کنند.

به نوشته شینهوا، این سفر درست در زمانی انجام می شود که تلاشهای دیپلماتیک برای یافتن یک راه حل در افغانستان با نزدیک شدن به زمان خروج نظامیان از این کشور افزایش یافته است.

این رسانه چینی در ادامه می نویسد: گراسمن جمعه گذشته پیش از سفر به اسلام آباد در آنکارا در نشست گروه بین المللی تماس درباره افغانستان شرکت کرد که در آن بر حمایت بیشتر ناتو از مذاکرات صلح با طالبان و نظارت بر فرآیندهای انتخاباتی تاکید شد.

اعضای گروه بین المللی تماس درباره افغانستان همچنین بر تعهدات جامعه بین الملل برای حمایت بیشتر از انتقال سیاسی و امنیتی قدرت در افغانستان تاکید کردند.