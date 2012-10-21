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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

لطیفی:

250 دانش آموز خراسان جنوبی تحت پوشش تیم درمان اضطراری قرار گرفتند

250 دانش آموز خراسان جنوبی تحت پوشش تیم درمان اضطراری قرار گرفتند

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تحصیلی جاری 250 دانش آموز در سطح استان تحت پوشش تیم اعزامی درمان اضطراری هلال احمر استان قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا لطیفی در حاشیه مراسم چهارمین تیم اعزامی به مدارس شمال شهر بیرجند در گفتگو با مهر، اظهارداشت: این طرح  با هدف بالابردن سطح سلامت دانش آموزان، ارتقاء آگاهی های والدین و دانش آموزان و شناسایی بیماری های این سنین است.

وی با اشاره به اینکه در این طرح دانش آموزان معاینه و ویزیت رایگان می شوند، تصریح کرد: این طرح از نیمه دوم مهر ماه سال تحصیلی گذشته در استان آغاز شده است.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر خراسان جنوبی اضافه کرد: تاکنون 850 دانش آموز را تحت پوشش این طرح قرار داده است.

لطیفی به خدمات ارائه شده در این طرح اشاره کرد و ادامه داد: ویزیت رایگان، داروی رایگان، خدمات مشاوره ای و سبدهای بهداشتی از جمله خدمات ارئه شده در این طرح است.

وی پوشش مناطق روستائی را از دیگر فعالیت های این طرح ذکر کرد و گفت: روستاهای دورافتاده و محله های محروم و کم بضاعت جامعه هدف روستائی هستند.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر خراسان جنوبی توزیع بسته های بهداشتی را از دیگر خدمات این طرح دانست و یادآور شد: در این راستا به هر مدرسه 100 بسته بهداشتی به دانش آموزان اهدا می شود.

کد مطلب 1724835

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