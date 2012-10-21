احتمال تغییر در قوانین مسکن مهر وجود دارد

سعید صابونی در گفتگو با مهر در خصوص تعیین تکلیف متقاضیان حذف شده از تحویل مسکن مهر در پرند، گفت: مشکل این دسته از متقاضیان را به وزیر راه و شهرسازی انتقال دادیم و قرار شده که تمهیداتی برای آنها در نظرگرفته شود اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی تهیه نشده است.

مدیرعامل شهرجدید پرند با بیان اینکه باید آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی تغییر کند، بیان کرد: براساس این آیین نامه، متقاضیانی که در گذشته تسهیلات دولتی زمین و مسکن گرفته اند، مسکن مهر به آنها تعلق نمی گیرد.

وی تصریح کرد: بنابراین متقاضیانی که در ابتدا ثبت نام کردند و در فرم خود عنوان کردند که تسهیلات دولتی نگرفته اند در زمان استعلام فرم (ج) آنها قرمز شد که براساس قانون، مسکن مهر به آنها داده نمی شود.

صابونی با بیان اینکه مشکل این دسته از متقاضیان درتمام کشور وجود دارد و فقط مختص به پرند نیست، گفت: بنابراین برای حل این مشکل که در سراسر کشور بوجود آمده است باید تغییراتی را در قوانین مسکن مهر بوجود آورد که تسهیلات دولتی تا سقف معینی (10 میلیون تومان) بلامانع باشد.

مدیرعامل شهر جدید پرند با اشاره به اینکه آمار دقیقی از تعداد این دسته از متقاضیان وجود ندارد، اظهار داشت: متقاضیان باید در زمان ثبت نام به تمامی شرایط ذکر شده برای مسکن مهر دقت کنند.