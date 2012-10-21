بانوان فوتبالیست‌ قم مدعی قهرمانی کشور هستند

زهرا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از مشخص شدن حریفان قم در مسابقات فوتبال بانوان باشگاه های کشور خبر داد و اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف ما این است که امسال نیز حضوری پرقدرت در بخش قهرمانی برنامههای خود برای توسعه و رشد فوتبال و فوتسال بانوان داشته باشیم و به همین خاطر به هر دو رشته به اندازه بها میدهیم.
بانوان قمی در هر دو رشته فوتبال و فوتسال توانمندی بالایی دارند
وی ادامه داد: سال گذشته تیمهای فوتسال بانوان و دختران قم در ردههای سنی مختلف در قالب رقابتهای لیگ و قهرمانی کشور با حریفان خود از استانهای مدعی دیگر به رقابت پرداخته و عناوین و افتخارات ارزشمندی رهاورد تلاش آنها بود.
نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان قم عنوان داشت: امسال نیز در هر دو رشته فوتبال و فوتسال در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور حضور خواهیم داشت تا نشان دهیم که بانوان قمی در هر دو رشته ورزشی توانمندی و ظرفیت بسیار بالایی دارند.
وی در ادامه از قرعهکشی رقابتهای فوتبال قهرمانی بانوان بزرگسال باشگاه های کشور خبر داد و بیان داشت: در فدراسیون فوتبال قرعهکشی فوتبال بانوان کشور انجام شد که نماینده فوتبال قم نیز حریفان خود را در این دوره از رقابتها شناخت.
سلیمی عنوان کرد: با توجه به قرعهکشی انجام شده، تیم فوتبال بانوان کانی یاران شرق قم در مرحله گروهی با تیمهای ذوب آهن اردبیل، ایرانیان شیراز، پاسارگاد کرمان در یک گروه قرار دارد و برای صعود باید با هر سه حریف به شکل دوره ای رقابت بپردازد.
آغاز بازیهای بانوان فوتبالیست قم از 18 آبان
وی با بیان اینکه زمان و میزبان برگزاری مسابقات این گروه نیز از سوی فدراسیون فوتبال مشخص شده است اضافه کرد: بر این اساس بازیهای گروهی که تیم بانوان کانی یاران شرق قم در آن حضور دارد از سری رقابت های فوتبال قهرمانی بانوان لیگ دسته دوم باشگاه های کشور به میزبانی هیئت فوتبال استان اردبیل و از روز هجدهم آبان ماه آغاز میشود.
نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان قم با اشاره به مشخص شدن برنامه مسابقات نماینده قم در این رقابتها یادآور شد: تیم فوتبال کانی یاران شرق قم در نخستین دیدار خود روز سهشنبه بیستم آذر ماه در این گروه به میدان میرود.
سلیمی تصریح کرد: بهترین نفرات حال حاضر فوتبال بانوان قم که حاصل تلاش و دلسوزی مربیان این رشته است در ترکیب تیم فوتبال کانی یاران شرق قم حضور دارند و با توجه به آمادگی و استعداد بسیار بالایی که از این تیم سراغ دارم، یکی از مدعیان خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان قم گفت: بعد از دو قهرمانی که تیمهای فوتسال بانوان قم در سال قبل کسب کردند، امسال تیم بانوان فوتبالیست قم مدعی قهرمانی کشور است.
زهرا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از مشخص شدن حریفان قم در مسابقات فوتبال بانوان باشگاه های کشور خبر داد و اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف ما این است که امسال نیز حضوری پرقدرت در بخش قهرمانی برنامههای خود برای توسعه و رشد فوتبال و فوتسال بانوان داشته باشیم و به همین خاطر به هر دو رشته به اندازه بها میدهیم.
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