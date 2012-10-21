همایش روز جهانی فلسفه اواخر آبان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از برگزاری همایش روزجهانی فلسفه در روزهای 23 و 24 آبان‌ماه خبر داد و گفت: حدود 20 نفر از اساتید با نگارش مقالات انتقادی نسبت به وضعیت فلسفه،‌ به تبیین مشکلات و مسائل حوزه فلسفه پرداخته‌اند. لازم به ذکر است که این مقالات پس از ارزیابی به صورت کتاب به چاپ خواهد رسید.

وی در ادامه به مصاحبه‌های متعدد با برخی اساتید و صاحب‌نظران حوزه فلسفه اشاره کرد و افزود: از این مصاحبه‌ها، علاوه بر انتشار در قالب کتاب، مهمترین ایده‌ها استخراج و برای مسئولان و مدیران ارشد موثر در بهبود وضعیت فلسفه در کشور ارسال خواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه همچنین با اشاره به ترجمه 2 گزارش مهم از گزارش‌های یونسکو درباره وضعیت فلسفه در آسیا، اروپا و امریکای جنوبی، بر ضرورت شناسایی و بهره‌برداری از تجارب مفید سایر کشورها تأکید کرد و گفت: با توجه به همه نظرات و تجارب قبلی، به طراحی و اجرای یک پروژه ای تحقیقی با محوریت اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اقدام شده که در حال اجراست و خروجی آن می‌تواند به شناسایی وضعیت مطلوب فلسفه و راه‌های دستیابی به آن کمک شایانی نماید.