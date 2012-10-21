همایش روز جهانی فلسفه اواخر آبان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از برگزاری همایش روزجهانی فلسفه در روزهای 23 و 24 آبانماه خبر داد و گفت: حدود 20 نفر از اساتید با نگارش مقالات انتقادی نسبت به وضعیت فلسفه، به تبیین مشکلات و مسائل حوزه فلسفه پرداختهاند. لازم به ذکر است که این مقالات پس از ارزیابی به صورت کتاب به چاپ خواهد رسید.
وی در ادامه به مصاحبههای متعدد با برخی اساتید و صاحبنظران حوزه فلسفه اشاره کرد و افزود: از این مصاحبهها، علاوه بر انتشار در قالب کتاب، مهمترین ایدهها استخراج و برای مسئولان و مدیران ارشد موثر در بهبود وضعیت فلسفه در کشور ارسال خواهد شد.
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