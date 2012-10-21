اختلالات روانپزشکی گریبانگیر 22 تا 25 درصد ایرانیها/ 8 هزار روانپزشک کم داریم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پرویز مظاهری روز یکشنبه در نشست خبری بیست و نهمین همایش روانپزشکان ایران که قرار است از 11 تا 13 آبان ماه امسال در سالن اجتماعات بیمارستان میلاد برگزار شود، افزود: یکی از مشکلات حال حاضر ما، نداشتن اورژانس روانپزشکی است. به طوریکه وقتی بیماری دچار پرخاشگری و تهاجم می شود، نمی دانیم چگونه با او برخورد کنیم تا مانع از بروز آسیب به او یا دیگران شویم.

وی با اعلام اینکه وقتی بیمار از خود بی خود می شود و رفتارهایی انجام می دهد که مغایر شرایط اجتماعی جامعه است، گفت: به ندرت دیده ام اورژانس ما نحوه برخورد با بیمار روانی را آموزش دیده باشند.

دبیر اجرایی بیست و نهمین همایش روانپزشکان ایران در ادامه با تاکید بر اهمیت سلامت روان افراد جامعه و مشکلاتی که اختلالات روانپزشکی می تواند در جامعه ایجاد کند، افزود: متاسفانه امکانات و اعتباراتی که در وزارت بهداشت برای این موضوع در نظر گرفته می شود، کافی نیست.

مظاهری با اشاره به جلسه ای که چند سال قبل با وزیر وقت بهداشت در مورد ایجاد معاونت سلامت روان در وزارت بهداشت داشته اند، گفت: انجمن روانپزشکان ایران بارها اعلام آمادگی کرده است که اورژانس کشور را آموزش دهد.

وی از بروز اختلال بیش فعالی در بزرگسالی خبر داد و افزود: برخی فکر می کنند که این اختلال فقط مربوط به کودکان است در حالی که 50 تا 70 درصد اختلالات بیش فعالی از دوران کودکی به نوجوانی منتقل می شود و 50 درصد از این اختلالات نیز به دوره بزرگسالی می رسد.

مظاهری در ادامه به آمار روانپزشکان ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با کمبود روانپزشک در کشور مواجه ایم. به طوریکه برای رفع این کمبود می بایست حداقل 8 هزار روانپزشک به جمع حدود 2 روانپزشک موجود در جامعه افزوده شود تا بتوان نیازهای بیماران روانی را پاسخگو بود.

دبیر انجمن روانپزشکان ایران همچنین از توزیع نابرابر روانپزشک در کشور گلایه کرد و افزود: هم اکنون در شهرهای کوچک با کمبود روانپزشک مواجه ایم و در برخی از شهرها اصلا روانپزشک نداریم.

وی با اشاره به برخی اظهارنظرها و مکاتباتی که با وزارت بهداشت در مورد جایگاه روانپزشکان در کشور صورت گرفته است، گفت: بر اساس قانون، تنها کسانی می توانند در امر درمان بیماران روانی دخالت کنند که دوره های خاص را فرا گرفته باشند و این افراد فقط شامل روانپزشکان شده و روان شناسان بالینی نیز می توانند در تیم درمان تحت سرپرستی روانپزشک فعالیت کنند.

مظاهری با اعلام اینکه روان شناسان فقط مطالب را تئوری فرا گرفته اند و هیچ بیماری را ندیده اند، افزود: درمان اختلالات روانپزشکی وظیفه روانپزشک و تیم درمان تحت نظر اوست.

دبیر انجمن روانپزشکان ایران در ادامه به موضوع "انگ" در جامعه اشاره کرد و گفت: بیمار روانی کلمه بدی نیست که از آن گریزان باشیم.

وی با اعلام اینکه هم اکنون ظرفیت جامعه برای پذیرش بیماران روانی نسبت به 20 سال قبل خیلی بهتر شده است، ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر مردم با فراغ بال به مطب روانپزشکان مراجعه می کنند و شرایط جامعه بهتر شده است.

مظاهری همچنین از بیمه ها به علت عدم قبول خدمات روانپزشکی انتقاد کرد و گفت: اغلب بیمه ها از پذیرش بیماران روانی در بیمارستانها خودداری می کنند. این وضعیت باعث می شود مردم برای درمان اختلالات روانپزشک دیر مراجعه کنند که این وضعیت اثرات نامطلوبی بر سلامت روان جامعه دارد.

وی تاکید کرد: وضعیت بیمه برای بیماران روانی در کشور مطلوب نیست زیرا بیمار روانی برای بیمارستان منبع درآمد محسوب نمی شود. از همین رو تختهای بیمارستانی را به سایر بیماران اختصاص می دهند.