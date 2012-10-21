موافقان و مخالفان حضور برایان تریسی رو در روی هم

به گزارش خبرنگار مهر، برایان تریسی نویسنده کتاب "قورباغه‌ات را قورت بده" چند روز پیش برای سخنرانی به ایران دعوت شد اما دعوت وی به ایران با حواشی از سوی مخالفان و موافقان روبرو بود تا جایی که برنامه‌های تلویزیونی وی را از صدا و سیما حذف کردند. به همین منظور شب گذشته برخی از موافقان و مخالفان نظریات برایان تریسی در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران گردهم آمده و در مورد حضور وی در ایران بحث کردند.

در این برنامه که حجت‌الاسلام حمیدرضا مظاهری مدیر موسسه بهداشت معنوی، امیر حسین مظاهری مدیر موسسه فرهنگی ثروت آفرینان، سپهر تاروردیان مدیر شرکت همایش فرازان و احمد حلت مدیرمسئول نشریه موفقیت حضور داشتند حجت‌الاسلام مظاهری درباره برایان تریسی گفت: تمدن غرب گسترده شده است. من هم بخش زیادی از زندگی‌ام با ارزش ها و الگوهای غربی شکل گرفته است. این موضوع روند فزاینده‌ای دارد و مبانی فرهنگ غربی که مبتنی بر لذت گرایی است گسترش پیدا می‌کند و هر روز بیش از قبل بر زندگی ما مسلط می‌شود و سبک زندگی‌ما را شکل می‌دهد.

وی گفت:‌ بعد از زمانی که اسطوره خوانی و خرافات به وجود آمد برخی گفتند اگر مدرنیسم دین‌های اصیل را کنار می‌گذارد باید دین جامع ارایه دهد.

وی برایان تریسی را یکی از سخنرانان دین جایگزین ادیان اصیل دانست و معرفی کرد.

در ادامه این نشست امیرحسین مظاهری مدیر موسسه فرهنگی ثروت آفرینان گفت: اگر فردی که 53 کتاب به زبان‌های مختلف در دنیا منتشر کرده به ایران دعوت می‌شود و ما مخالف افکار وی باشیم آیا روش مبارزه‌ای که در پیش گرفته‌ایم درست انتخاب کرده‌ایم یا نه؟ آیا این روش درست است که مصاحبه وی را با صدا و سیما حذف کنیم و جلوی برنامه‌هایش را بگیریم تا از ایران برود؟ ما چه طرحی برای مبارزه با یک جریان فکری که مخالف آن هستیم داریم.

وی گفت: ما در کشور اگر با مخالف موضوعی باشیم اول آن را می‌زنیم اما بعد می‌بینیم که آن موضوع رشد پیدا کرد و مانند اختاپوس هزار پایی هزاران تکه شد و آنقدر رشد پیدا کرد که مجبور به تسلیم می‌شویم.

مظاهری ادامه داد: برخی برایان تریسی را سردمداران جریانات هرمی در دنیا معرفی می کنند اما من هیچگاه در سخنرانی‌ها و یا کتاب‌هایش به چنین موضوعی برخورد نکردم در حالی که در سال حدود 78 یک سیستم هرمی در کشور ایجاد شد کاملاً در جریان این موضوع بودم.

وی بیان کرد: ما اول جلوی شرکت‌های هرمی را گرفتیم اما هر روز مدل‌های جدیدی از این شرکت‌ها به وجود آمد تا این که آخرین آمار نشان می‌دهد نزدیک به 47 میلیارد تومان پول از کشور توسط شرکت‌های هرمی از کشور خارج شده است در حالی که این رقم، رقم کوچکی است و به طور حتم مبالغ بیشتری از کشور خارج شده است.

مدیر موسسه فرهنگی ثروت آفرینان گفت: باید برای موضوعاتی که با آنها مخالف هستیم طرح‌های درستی داشته باشیم.

د ر ادامه این برنامه سپهر تاروردیان گفت: با حرف‌های حجت‌الاسلام مظاهری مخالف نیستم بلکه همه با عرفان نوظهور مخالفیم اما عرفان در واقع چیزی هست که برایان تریسی اصلاً‌ برای آن حرفی برای گفتن ندارد و اصل قضیه زیر سوال است چرا که صحبت‌های وی در سمینارش در حوزه فروش، بازاریابی و مدیریت زمان بوده است و اصل صحبت‌هایش این است که می گوید بزرگترین و سنگین‌ترین کارت را صبح زود انجام بدهید.

وی ادامه داد: من حتی درباره این که وی چه نظریه‌ای درباره مذهب دارد از او سوال پرسیدم و گفت من هر روز صبح انجیل می‌خوانم. اصل قضیه این است که شاید صحبت‌های وی را با دین اشتباه گرفته باشید.

تاروردیان گفت: اینکه فکر کنید اعتقادات ما با یک سخنرانی به باد می‌رود اشتباه است.

حجت‌الاسلام مظاهری در پاسخ به صحبت‌های تاروردیان بیان کرد: کتاب‌های برایان تریسی پر از معنویت است. وی عنوان می‌کند 7 حوزه در زندگی وجود دارد و آنها را معرفی می‌کند. بحث‌های معنوی می‌کند و مدیریتی هم که درس می‌دهد فقط تکنیک‌های مدیریتی عادی نیست. بسیاری از همان آموزه‌ها مبتنی بر دیدگاه های معنوی وی است.

حجت‌الاسلام مظاهری: موضوع تکامل را سهل نگیرید. رهبران تفکر نویت با عنوان رهبران تکاملی جهان دور هم جمع می‌شدند. اهداف تفکر نوین از عرفان یهودی منشاء دارد. این ‌آموزه‌ها در حال جریان پیدا کردن هستند. صحبت‌های برایان تریسی در راستای اهداف و بازار سرمایه داری است.

وی بیان کرد: او در کتاب‌هایش می‌گوید سخت کار کنید. عادت داشته باشید بی‌وقفه کار کنید و یکی از راه‌هایی که می‌توانید بیشتر خود را به کار کردن ترغیب کنید ساختار پاداش دهی به خود است. این همان تربیت برایان است که با مسایل معنوی آمیخته شده است.

حجت‌الاسلام مظاهری گفت: آمریکا برای سلطه بر مردم نیازی ندارد که مردان چکمه پوش را به دنیا بفرستد بلکه کافی است ارزش‌ها را تغییر بدهد در این صورت مردم برده‌اش می‌شوند. حتی نیازی نیست که در این راستا پول خرج کند بلکه می‌تواند از آنها پول نیز بگیرد.

احمد حلت مدیر مسئول نشریه موفقیت در پاسخ به حجت‌الاسلام مظاهری گفت: شاید هوش‌ من کم باشد چون متوجه نمی‌شوم که کجای این جمله اشتباه است. ما که در آموزه‌های دینی‌مان گفته‌ایم کار کردن موجب نشاط می‌شود پس این صحبت چگونه می تواند یک تفکر ضد مذهبی باشد.

حجت‌الاسلام مظاهری پاسخ داد:‌ سجده کردن بد نیست اما منتقد بسیاری از سجده‌هایی که در جهان می‌شود هستم. انسان باید فکر کند کدام سجده‌ای درست انجام می‌شود.

سپهر تاروردیان هم گفت: کشورها به سوی سرمایه داری پیش می‌روند چرا که اگر پول نداشته باشیم خیلی خوب نیست اما اگر ثروت داشته باشیم می‌توانیم آن را بهتر خرج کرده و حتی با آن مسجد و مدرسه نیز بسازیم پس چگونه خرج کردن ثروت مهم است.

وی گفت: حتی اگر در نوشته‌های برایان تریسی حرکت به سمت سرمایه داری وجود داشته باشد این بد نیست ولی در عین حال کسی در دنیا وجود ندارد ما 100 درصد حرف‌های آن را بپذیریم بلکه از تمام صحبت‌های آنها تنها موضوعاتی که به درد زندگی ما می‌خورد را استفاده می‌کنیم و اگر موضوعی باشد که با فرهنگ ما منطبق نباشد آن را حذف می‌کنیم.

در ادامه این نشست امیرحسین مظاهری گفت:‌ مگر ما ایرانی‌ها مسلمان نیستیم و اعتقادات‌مان برای‌مان مهم نیست پس چگونه است که با چنین موضوعاتی این طور برخورد می‌کنیم.

وی گفت: ‌برخی می گویند دعوت کننده برایان تریسی مشکل داشته است بنابراین کلاً برنامه‌های وی را حذف کرده‌ایم. آیا این نوع برخورد درست است؟ من به برایان تریسی احترام می گذارم اما نمی‌گویم همه حرف‌هایی که می‌گوید درست است یا نه. باید هر کسی که صحبت‌های وی را گوش می کند آن را تحلیل کرده و نتیجه درستی بگیرد اما در ایران هرچیزی که به چیز دیگری شبیه باشد فوراً آن را می‌زنند.

تاروردیان گفت: برخی در رسانه‌ها و مطبوعات اعلام کرده‌اند که فرد دعوت کننده از برایان تریسی همسر یکی از بازیگران بوده است که اتفاقاً عضو فرقه ضاله است و بابت حضور هر یک از شرکت کنندگان در سمینار برایان تریسی که در تهران برگزار شد میلیاردها تومان پول عاید برگزارکننده‌اش شده است در حالی که باید بگویم شرکت ما دعوت کننده برایان تریسی بوده است و ما پیش از آن از 120 نفر دیگر نیز در حوزه‌های روانشناسی و موفقیت دعوت کرده بودیم تا در ایران سخنرانی کنند و از برایان تریسی نیز 3 سال پیش وقت گرفته بودیم. من به عنوان دعوت کننده وی به ایران نه همسر بازیگر هستم و نه عضو فرقه ضاله. تمام بحث من این است که برخورد درستی با موضوعاتی که مخالف آن هستیم داشته باشیم.

تاروردیان و احمدی حلت در پایان این نشست از مسئولان و رسانه‌هایی که جوی را علیه حضور برایان تریسی نویسنده کتاب "قورباغه‌ات را قورت بده" در ایران ایجاد کرده بودند انتقاد کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنیم پیش از انتشار چنین مطالبی صحت و سقم آن را جویا شویم.