به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل استاندارد استان سمنان صبح یکشنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل حفاظت از محیط زیست این استان گفت: عملکرد حفاظت محیط زیست و استاندارد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارد و خوب است این همکاری مستمر و مفید در قالب یک تفاهم نامه فی مابین صورت پذیرد.

عباس رستمی با اشاره به مفاد تفاهم نامه افزود: برقراری ارتباط مؤثر بین این دو مجموعه در جهت تلاش برای اشاعه استانداردهای زیست محیطی در این تفاهم نامه مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز به نقش غیر قابل انکار استاندارد در بهبود فعالیت های زیست محیطی اشاره کرد و گفت: موسسه استاندارد با اعمال نظارت بر تولید با کیفیت محصولات نقش شایانی در کاهش آلودگی و تخریب محیط زیست ایفا می کند.

حمید ظهرابی، تولید خودروی باکیفیت به واسطه اعمال استاندارد در تولید قطعات و مونتاژ آن ها را به عنوان عاملی بسیار مهم در کاهش آلودگی هوا بیانگر رابطه درهم تنیده موسسه استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست دانست و اظهار داشت: از این دسته مثال ها می توان به هزاران مورد اشاره کرد که انجام وظایف این دو دستگاه باعث هم افزایی فعالیت ها می شود.

وی تصریح کرد: بازدید و پایش مشترک واحدهای صنعتی، خدماتی، تجاری و مجتمع های مسکونی با هدف رعایت استانداردهای ملی و بین المللی مورد استفاده مرتبط با حفاظت محیط زیست، ارائه خدمات و استفاده از امکانات آزمایشگاهی طرفی، مشارکت در استاندارد سازی کالا و خدمات و حفظ محیط زیست استان مطابق قوانین و مقررات جاری دو دستگاه از جمله موارد مطرح شده در تفاهم نامه همکاری محط زیست و استاندارد استان سمنان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان، خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک، اجرای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی به صورت مشترک در راستای حفاظت محیط زیست و استانداردسازی محصولات یا خدمات، ارائه خدمات استانداردهای ملی و بین المللی از طرف استاندارد به حفاظت محیط زیست ومشارکت در تدوین استانداردهای ملی زیست محیطی از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه بود.