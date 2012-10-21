" کمپوست آزولا " جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی است

مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرایط مناسب آب و هوایی استان گیلان موجب شده است تا آزولا در سطح تالابها و آبگیرهای منطقه از رشد خوبی برخوردار باشد و با توجه به غنی بودن آن از نظر برخی عناصر غذایی توانسته بi عنوان کود سبز مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهار داشت: آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی به ویژه اوره باعث بروز مشکلات زیادی در استان می شود که باید این مهم مدنظر بیشتر مسئولان باشد.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان همچنین از ساخت دستگاه جمع آوری آزولا در استان خبر داد و گفت: این دستگاه می تواند روزانه 4 تا 5 هکتار آزولا را جمع آوری کند.

وی تاکید کرد: حمایت از مبتکران نه تنها باعث جلوی تکثیر بی رویه آزولا می شود بلکه اشتغالزایی و بهبود شرایط محیط زیست را نیز به همراه دارد.

ریشه کلمه آزولا یونانی است، معنای این کلمه "در خشکی مردن" است، پس نام آزولا وابستگی کامل آن را به آب نشان می دهد، آزولا سرخس شناوری است که معمولا در آبهای راکد و آرام نهرها، تالابها و شالیزارها از نواحی معتدله گرفته تا نواحی گرمسیری یافت می شود.

این گیاه با ریشه های نازکی که دارد همانند فرشی که روی سطح آب گسترش پیدا کرده است، برگ های این گیاه ظریف و کوچک وحساس است و بسته به اینکه در چه مقطعی از زمان رشد باشد رنگهای متفاوتی دارند، این گیاه می تواند در عرض دو تا سه روز به دو برابر حد معمول خود برسد، پراکنش سریع این گیاه در سراسر دنیا و رشد سریع و تثبیت نیتروژن آن توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است.