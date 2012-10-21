مداحی ها در مسیر تحکیم باورها دینی باشند

حجت الاسلام حمید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکنون در شرایطی هستیم که دشمنان از طریق تاثیرگذاری بر اذهان جوان قصد ضربه زدن به نظام دارند.

وی ادامه داد: دشمنان با اسلام مشکل دارند و هرجا نامی از دین مبین اسلام باشد درصدد ضربه زدن به آن برمی آیند.

حجت الاسلام مهدوی ادامه داد: در چنین شرایطی باید آموزه ها دینی و فرامین الهی بیش از پیش برای اقشار مختلف جامعه و به ویژه جوانان معرفی شوند.

وی بیان داشت: مداحی ها یکی از راه هایی است که اگر در مسیر صحیح هدایت شود می تواند تاثیر بسزایی در آگاه سازی جامعه داشته باشد.

این کارشناس تشکلهای دینی گفت: مداحان باید ضمن بیان احکام شرعی، باعث تحکیم باورهای دینی و اشاعه معارف ائمه اطهار( ع) شوند.

رئیس کانون مداحان شهربابک تصریح کرد: مداحان اهل بیت باید این مطلب را مدنظر داشته باشند که اولین مستمع مجلس امام حسین(ع)، مادرشان حضرت زهرا(س) هستند و به همین دلیل فضای خواندن مداحان باید داری سبک و سیاق خاصی بوده و در مسیر قرب الهی باشد.