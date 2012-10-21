به گزارش خبرنگار مهر، با نیت نذر فرهنگی و به همت خودجوش چندتن از بچه‌های جنگ و پرویز پرستویی و با هدف کم کردن آلام تمام کودکان و نوجوانان مناطق زلزله‌زده ارسباران آذربایجان شرقی، هفتمین جشنواره دانش آموزی فیلم دفاع مقدس مصادف با روز جهانی کودک بصورت بسیار شاد و مفرح به مدت 12 روز از تاریخ 16 تا 27 مهر ماه در شهرستان‌های اهر، ورزقان، هریس و بخش‌های خواجه، هوراند و خاروانا با تمام روستاهای تابعه، برگزار گردید و بیش از 41 هزار دانش‌آموز مقاطع تحصیلی دبستان ،راهنمایی و دبیرستان به همراه معلمان خود در آن شرکت کردند.

پرویز پرستویی و حبیب احمدزاده در میان بچه‌های باجه باج

هدف از برگزاری این جشنواره (با دوری از تکلف و شعارهای همیشگی)، گردهمایی و حضور فرد فرد تمام دانش‌آموزان آسیب‌دیده حتی از دورترین و صعب‌العبورترین مناطق، با اجرای برنامه‌های بسیار شاد و در عین حال آموزنده برای بازگرداندن روحیه امید و نشاط در آستانه سال تحصیلی جدید برای فرزندان این نقاط بلادیده از ایران زمین بود تا بتواند پیام پایداری در سختی و امید به آینده را که از دستاوردهای همیشگی فرهنگ دفاع مقدس است، به صورتی نوین و غیرشعاری در سطح منطقه منتشر و این نوجوانان و کودکان را که بسیاری از آنان به علت حضور در روستاهای دورافتاده منطقه هرگز به سینما و تماشای دسته جمعی فیلم نرفته بودند با تجربه‌ای نو و فرحبخش روبرو کند.

مریم، دختری که در زلزله مادرش را از دست داده از گرفتن این عروسک خوشحال است

از قسمت‌های اصلی این جشنواره، اجرای سرودهای دسته جمعی از جمله «ای ایران» توسط دانش آموزان با همراهی پرویز پرستویی و نورالدین عافی، راوی آذری کتاب «نورالدین پسر ایران» و نمایش فیلم طنز دفاع مقدسی «تخم‌مرغ جنگی» به همراه انیمیشن «شکرستان» و برگزاری مسابقات صمیمی، همراه با اهدا جوایزی همچون عروسک شخصیت‌های شکرستان و وسایل تحصیلی مورد نیاز این عزیزان بود، که تماما با شور و استقبال این آینده‌سازان کشور روبرو شد.

پرویز پرستویی در حال معرفی کتاب دا به بچه‌ها

در ادامه نیز پرویز پرستویی به معرفی و ذکر عبرت‌هایی از خواندن کتاب‌های دفاع مقدسی از جمله نورالدین پسر ایران، دا، بابا نظر، کوچه نقاش‌ها، شنام، پایی که جا ماند و بچه‌های کفیشه می‌پرداخت و با دعوت از نورالدین عافی روی صحنه، این اسطوره زنده آذربایجانی دفاع مقدس را به حاضران هم استانی‌اش معرفی می‌کرد تا به ذکر خاطراتی شیرین و در عین حال عبرت انگیز و امیدبخش بپردازد.

نورالدین عافی، راوی کتاب «نورالدین پسر ایران» در حال سخنرانی برای بچه‌ها

در انتهای هر مراسم نیز به تمام معلمانی که به همراه شاگردانشان در مراسم شرکت کرده بودند، کتب معرفی شده هدیه داده می‌شد تا در آینده و با مطالعه بیشتر، این فرهنگ انسان ساز را هرچه بهتر به آنان منتقل کنند. از دیگر هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره می‌توان به مالک سراج، کورش سلیمانی و علی صالحی نیز اشاره کرد.

پرویز پرستویی و مالک سراج برای بچه‌ها سرود می‌خوانند

خوشبختانه در 12 روز برگزاری جشنواره که در دو سانس مدرسه‌ای صبح و بعدازظهر (که در بیشتر مواقع به صورت همزمان در دو شهر برگزار می‌شد) برگزارکنندگان برنامه توانستند قریب به اتفاق تمام دانش‌آموزان روستایی و شهری منطقه گسترده زلزله‌زده ارسباران را با طی مسافت‌های چند ساعته به صورت رایگان در این جشنواره شرکت داده و پذیرایی کنند.

در انتها و در جمع بندی از نظرات معلمان و دانش آموزان و اولیاء و مسئولین محلی مشخص شد که جشنواره در تامین اهداف انسانی، اسلامی و ملی خود برای شادی بخشی و ارتقا روحیه در منطقه کاملا موفق بوده و همگی شرکت‌کنندگان با شعف زیاد خواستار تکرار چنین جشنواره‌هایی در آینده‌ای نزدیک شدند.

مالک سراج، هنرمند دوست‌داشتنی اهل خوزستان در جمع بچه‌ها شادمانی می‌کند

این جشنواره همچون 6 دوره گذشته با دبیری سعید سیاح طاهری از جانبازان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس و با مدیریت حبیب احمدزاده برگزار شد.

استقبال از هنرمندان دفاع مقدس پرشور و دیدنی است

پشتیبانان اصلی برگزاری این جشنواره مردمی عبارت بودند از جشنواره فیلم مقاومت، بنیاد فرهنگی روایت، حوزه هنری، سازمان تبلیغات اسلامی، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، نواحی مقاومت سپاه عاشورا در منطقه ارسباران، بسیج هنرمندان، انتشارات سوره مهر، دانشگاه هنر، واحد انیمیشن حوزه هنری، معاونت هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استانداری و ادارات آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها و بخشداری‌های مناطق اهر، هریس، ورزقان، هوراند ، خواجه، خاروانا و روستاهای تابعه...