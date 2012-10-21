بهره برداری از نرم افزار بومی شبیه ساز شبکه مخابرات نوری

به گزارش خبرنگار مهر، نرم افزار بومی شبیه ساز شبکه مخابرات نوری محصول نهایی پروژه "طراحی و پیاده سازی نرم افزار شبیه سازی شبکه مخابرات نوری با قابلیت تحلیل Offline و مدیریت اطلاعات" است که در مرحله پایانی تست و بهره برداری است.

این نرم افزار برای طراحی و تحلیل (Offline) شبکه های انتقال نوری پیاده سازی شده و قادر است از قابلیت هایی مانند GIS، شبیه سازی تکنولوژی های جدید شبکه انتقال مطابق استانداردهای جهانی، اعمال انواع حفاظت، تحلیل ASON، تحلیل خطا و تعیین نقاط گلوگاهی پشتیبانی کند.

براین اساس نرم افزار بومی شبیه ساز شبکه مخابرات نوری در جلسه ای با حضور کارشناسان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به متخصصان این حوزه معرفی شد.

در این جلسه علاوه بر ارائه قابلیت های این نرم افزار بومی، از کارشناسان مجرب پژوهشگاه ICT و شرکت ارتباطات زیرساخت دعوت شد تا ضمن هم اندیشی، آخرین نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود نرم افزار و افزایش کارآیی آن، اعلام کنند.