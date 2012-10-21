  1. دانشگاه و فناوری
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

بهره برداری از نرم افزار بومی شبیه ساز شبکه مخابرات نوری

بهره برداری از نرم افزار بومی شبیه ساز شبکه مخابرات نوری

نرم افزار بومی شبیه ساز شبکه مخابرات نوری در مرحله پایانی تست و بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نرم افزار بومی شبیه ساز شبکه مخابرات نوری محصول نهایی پروژه "طراحی و پیاده سازی نرم افزار شبیه سازی شبکه مخابرات نوری با قابلیت تحلیل Offline و مدیریت اطلاعات" است که در مرحله پایانی تست و بهره برداری است.

این نرم افزار برای طراحی و تحلیل (Offline) شبکه های انتقال نوری پیاده سازی شده و قادر است از قابلیت هایی مانند GIS، شبیه سازی تکنولوژی های جدید شبکه انتقال مطابق استانداردهای جهانی، اعمال انواع حفاظت، تحلیل ASON، تحلیل خطا و تعیین نقاط گلوگاهی پشتیبانی کند.

براین اساس نرم افزار بومی شبیه ساز شبکه مخابرات نوری در جلسه ای با حضور کارشناسان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به متخصصان این حوزه معرفی شد.

در این جلسه علاوه بر ارائه قابلیت های این نرم افزار بومی، از کارشناسان مجرب پژوهشگاه ICT و شرکت ارتباطات زیرساخت دعوت شد تا ضمن هم اندیشی، آخرین نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود نرم افزار و افزایش کارآیی آن، اعلام کنند.

کد مطلب 1724845

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