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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

دستگیری تروریست عضو گروهک جندالشیطان

دستگیری تروریست عضو گروهک جندالشیطان

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفت: عضو گروهک جندالشیطان قصد ورود به کشور و انجام عملیات تروریستی در شرق کشور را داشت، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ذوالفقاری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بعد از عملیات تروریستی روز جمعه در شهر چابهار روز گذشته ماموران مرزبانی متوجه ورود فردی غیرمجاز از مرز افغانستان شدند بلافاصله با اقدامات اطلاعاتی این فرد دستگیر و مشخص شد این فرد که با لباس محلی قصد ورود به کشور را داشته است، لباس‌های نظامی یکی از ارگان ها را بر تن کرده و روی آن لباس محلی پوشیده است.

وی ادامه داد: پس از بررسی های تخصصی مشخص شد این فرد با هدف عملیات تروریستی وارد کشور شده و از سوی گروهک جندالشیطان هدایت شده است.

به گفته فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی، این گروهک قصد داشتند پس از برنامه ریزی با ورود به کشور این فرد را با اعضای خود در داخل کشور مرتب کرده و محل عملیات تروریستی و مواد منفجره را در داخل کشور در اختیارش قرار دهند. این فرد با هویت غیرایرانی وارد کشور شده بود و هنوز هویت وی مشخص نیست.

ذوالفقاری تاکید کرد: تحقیقات بیشتر برای شناسایی سایر عوامل مرتبت با این فرد در داخل کشور و انگیزه این عامل انتحاری ادامه دارد.

کد مطلب 1724846

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