مراسم تشییع جنازه جانباز شهید شیروانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع جنازه رمضانعلی احمدی مهاجر، جانباز شهید شیروانی که پس از تحمل سال‌ها رنج و سختی مجروحیت دوران دفاع مقدس، سرانجام شب گذشته به خیل همرزمان شهید خود پیوسته بود، صبح یکشنبه در شیروان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مسئولین استانی و شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا و دیگر اقشار مختلف مردم برگزار شد، پیکر این شهید بزرگوار از محل مصلای نماز جمعه شیروان تا میدان انقلاب این شهر تشییع شد و شرکت کنندگان در مراسم در محل این میدان، بر پیکر این شهید نماز خواندند.

پس از اقامه نماز پیکر شهید احمدی مهاجر به بهشت حمزه رضای شیروان منتقل و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

شهید رمضانعلی احمدی مهاجر متولد که سال 1337 بود در بهار سال 67 در جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش به ناحیه سر مجروح شد و با 70 درصد جانبازی پس از سال‌ها تحمل رنج و مشقت، سرانجام در سن 54 سالگی به کاروان شهیدان پیوست.

از این شهید جانباز سه فرزند پسر و یک دختر به یادگار مانده است.