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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

عباسی در گفتگو با مهر:

25 اثر گلستان ثبت ملی شدند

25 اثر گلستان ثبت ملی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: 25 اثر در بخش گردشگری امسال ثبت ملی شدند که سه اثر در بخش میراث معنوی بوده است.

قربان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ابریشم بافی مینودشت، چهال منبر گرگان و زیورآلات سنتی ترکمن از جمله آثار میراث معنوی بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین در بخش میراث طبیعی نیز، ثبت ملی طرح سبزه مشهد، آبشار کبودوال و شیرآباد در دستور کار است.

وی به بافت قدیمی گرگان اشاره و اضافه کرد: بناست از نعلبندان تا امامزاده نور سنگفرش و نورپردازی شود و برای این طرح 60 میلیون تومان اعتبار منظور شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان به برگزاری جشنواره اقوام ایران زمین در استان اشاره و اضافه کرد: 50 هزار نفر از ششمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در استان بازدید کردند.

وی اظهار داشت: همچنین فروش کالاهای صنایع دستی در این جشنواره نسبت به دوره های قبل 40 درصد و میزان استقبال از جشنواره نیز 30 درصد رشد یافته است.

وی با اشاره به ثبت جهانی برج قابوس عنوان کرد: ثبت جهانی دیوار تاریخی گرگان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 1724848

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