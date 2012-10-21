به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که در سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآمد، در گروه سینمایی آفریقا اکران می‌شود.

هم اکنون فیلم "من همسرش هستم" در این گروه روی پرده است و با از دست دادن کف فروش جای خود را به "پنهان" خواهد داد.

در خلاصه این فیلم آمده است: شهرمان آنقدر بزرگ شده که این همه اتوبان هم از پس نزدیک کردن راه‌هایش برنیامده‌اند. به انتهای هر کدام از این راه‌ها که می‌رسیم دیگر دغدغه‌های روزمره را هم فراموش کرده‌ایم. کم‌کم یادمان می‌رود که چطور دردهای پنهان را بفهیم.

در این فیلم فریبرز عرب‌نیا، آنا نعمتی، فتانه ملک‌محمدی، بابک حمیدیان، مهرداد صدیقیان، آزاده شمس، آناهیتا افشار و رویا جاویدنیا بازی می‌کنند.

مهدی رحمانی هم اکنون منتظر دریافت پروانه ساخت برای فیلم سینمایی جدیدش باعنوان "برف" از اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد است که فیلمنامه آن اثر حسین مهکام است. "پنهان" محصول بنیاد سینمایی فارابی و شرکت تصویرگران هنر هفت آسمان است.