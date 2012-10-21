  1. سیاست
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

دربیانیه دانشجویان مطرح شد؛

محکومیت حادثه تروریستی چابهار/ سرنوشت صدام در انتظار تروریست‌ها است

محکومیت حادثه تروریستی چابهار/ سرنوشت صدام در انتظار تروریست‌ها است

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با صدور بیانیه‌ای با اشاره به حادثه تروریستی چابهار آورده است: تروریست‌ها بدانند سرنوشت صدام‌ها در انتظارشان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با صدور بیانیه‌ای حادثه تروریستی چابهار را محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا. (احزاب/ 23)
 
از مومنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند؛ بعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راهند و هیچ پیمان خود را دگرگون نکرده‏اند.
 
حادثه تروریستی چابهار بار دیگر قلب ملت ایران را پر از اندوه نمود. اینبار نیز شهید فهمیده‌های کشورمان با فدا نمودن جان عزیز خویش مانع از به خاک و خون کشیده شدن مردم پاک دیار چابهار شدند تا به دشمنان جاهل این مرز و بوم ثابت کنند که این ملت همچنان شهد شیرین شهادت را با هیچ چیز معاوضه نمی‌نمایند و از مرگ هیچ هراسی به دل ندارند.
 
ما دانشجویان به حقه به حال این دو شهید بسیجی قبطه می‌خوریم و سرانجام دلنشین و متعالی ایشان را از خداوند مسئلت داریم.
 
دشمنان قسم خورده این مرز و بوم همیشه مترصد فرصتی هستند تا عقده‌‌های خویش را با به خاک و خون کشیدن مردم پاک این ملت گشوده و تخم ننگین تفرقه را در این میانه بگسترانند اما لطف خداوند متعال و هوشیاری مردم همیشه خدعه‌های آنان را دفع نموده ‌است و امروزه مردمان شیعه و سنی در اوج اتحاد و همدلی دشمن واحد خویش را شناخته‌‌اند.
 
تروریست‌های مزدور بدانند که سرنوشت شوم صدام‌ها و عبدالمالک‌ها برای آنان نیز مقرر است و خون انسان‌های پاک در دنیا و آخرت دامن ننگینشان را خواهد گرفت. کاش این جاهلان اندکی تعقل داشتند و سرگذشت پیشینیانشان را مرور می‌کردند تا شاید ابزار دست استکبار پلید نگردند.
 
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ضمن محکوم کردن این حادثه تروریستی، شهادت ۲ برادر بسیجی را به خانواده‌های ایشان و مردم شیعه و سنی چابهار تبریک و تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای خانواده ایشان صبر جمیل خواستار است.
 
کد مطلب 1724851

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