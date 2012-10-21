به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با صدور بیانیه‌ای حادثه تروریستی چابهار را محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا. (احزاب/ 23)

از مومنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند؛ بعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راهند و هیچ پیمان خود را دگرگون نکرده‏اند.

حادثه تروریستی چابهار بار دیگر قلب ملت ایران را پر از اندوه نمود. اینبار نیز شهید فهمیده‌های کشورمان با فدا نمودن جان عزیز خویش مانع از به خاک و خون کشیده شدن مردم پاک دیار چابهار شدند تا به دشمنان جاهل این مرز و بوم ثابت کنند که این ملت همچنان شهد شیرین شهادت را با هیچ چیز معاوضه نمی‌نمایند و از مرگ هیچ هراسی به دل ندارند.

ما دانشجویان به حقه به حال این دو شهید بسیجی قبطه می‌خوریم و سرانجام دلنشین و متعالی ایشان را از خداوند مسئلت داریم.

دشمنان قسم خورده این مرز و بوم همیشه مترصد فرصتی هستند تا عقده‌‌های خویش را با به خاک و خون کشیدن مردم پاک این ملت گشوده و تخم ننگین تفرقه را در این میانه بگسترانند اما لطف خداوند متعال و هوشیاری مردم همیشه خدعه‌های آنان را دفع نموده ‌است و امروزه مردمان شیعه و سنی در اوج اتحاد و همدلی دشمن واحد خویش را شناخته‌‌اند.

تروریست‌های مزدور بدانند که سرنوشت شوم صدام‌ها و عبدالمالک‌ها برای آنان نیز مقرر است و خون انسان‌های پاک در دنیا و آخرت دامن ننگینشان را خواهد گرفت. کاش این جاهلان اندکی تعقل داشتند و سرگذشت پیشینیانشان را مرور می‌کردند تا شاید ابزار دست استکبار پلید نگردند.

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ضمن محکوم کردن این حادثه تروریستی، شهادت ۲ برادر بسیجی را به خانواده‌های ایشان و مردم شیعه و سنی چابهار تبریک و تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای خانواده ایشان صبر جمیل خواستار است.

