مجید رحیم زاده پس از پیروزی تیمش مقابل هپکوی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این بازی اظهار داشت: بازی خوبی بود. هپکوی اراک تیم جوانی است و بازیکنان این تیم چندین سال است که در کار همدیگر کار کرده اند. هپکو تیم خیلی خوبی و سرعتشان نیز زیاد است و ما می دانستیم که بازی سختی داریم و صحبت هایی که با بازیکنان کردیم را خوب انجام دادند و توانستیم نتیجه لازم را کسب کنیم.

وی در مورد صدرنشینی سپاهان در جدول لیگ برتر هندبال کشور اضافه کرد: ما فعلا در صدریم ولی در ادامه بازی های سختی داریم. هفته آینده با مس بازی داریم که این تیم شخصیت قهرمانی دارد و تیم خیلی خوبی است. در ادامه با تیم دومشان در کرمان بازی داریم و بعد هم با ثامن الحجج سبزوار، این تیم ها، تیم های خیلی خوبی هستند و از امروز بازی های سخت ما شروع می شود و امیدوارم بتوانیم در این بازی ها خوب ظاهر شویم.

رحیم زاده در مورد عملکرد بازیکنانش در این بازی تصریح کرد: بازیکنان ما امسال خیلی خوب بازی می کنند و من از آن ها راضی ام. با اینکه 3 نفر از بازیکنان خوب خودمان را از دست دادیم که در لیگ کشورهای دیگر بازی می کنند ولی بچه ها پتانسیل خیلی خوبی دارند. ما 7-8 نفر از بازیکنان تیم سپاهان نوین را هم آورده ایم. البته جوان ها احتیاج به کار بیشتری دارند ولی در ادامه به نفع ما خواهد بود.

سرمربی تیم سپاهان در پاسخ به سوالی در مورد تغییر روند بازی در اواخر نیمه اول و حملات بیشتر تیم هپکو گفت: ما بر حسب تیمی که آرایش حمله ای می چیند تیم خود را تغییر می دهیم و به غیر از آن از بازیکنان دیگرمان هم استفاده می کنیم. این نوساناتی که داریم به خاطر این است که بازیکنان تعوبض شده اند و تا در جو بازی قرار بگیرند، روند بازی دستخوش تغییرات می شود.

وی اضافه کرد: به غیر از آن ما بر اساس تیمی که حمله می کند آرایش دفاعی خود را عوض می کنیم. همین ها در ادامه بازی باعث نوسان در آن می شود ولی خوب حرف این است که توانستیم در آخر کار بازی را به نفع خودمان تمام کنیم.