به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عابد قائم مقام سازمان اوقاف کشور ظهر امروز با آیت الله باریک بین دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله باریک بین در این دیدار گفت:‌ احیا و نوسازی موقوفات نقش مهمی در ترویج فرهنگ وقف در جامعه دارد و زمینه اعتماد سازی مردم به وقف و متولیان را بیش از پیش فراهم می کند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه ذقزوین تصریح کرد: در برخی موارد مشاهده می شود برخی از موقوفه ها بدلیل بی توجهی به مالکیت اشخاص در می آید که سازمان اوقاف باید با جدیت این مسائل را پیگیری و ساماندهی کند.

وی بیان کرد: در استان قزوین هم مدارس قدیمی زیادی وجود دارند که در ردیف موقوفات هستند از جمله مدرسه ملا خلیلا که نیازمند احیا و تملک است که امیدواریم در این زمینه اقدام جدی شود.

در ادامه عبدالرضا عابد قائم مقام سازمان اوقاف کشور به سیاست های جدید این سازمان اشاره کرد و گفت: در سیاست گذاری جدید اوقاف تغییر روشهای سنتی به مدرن و ساماندهی امور پیش بینی شده که امسال با جدیت دنبال می شود.

وی افزود: همه اطلاعات و آمار وقفیات کشور در سایت مرکزی سازمان وارد خواهد شد و با شناسایی همه بناهای وقفی زمینه ساماندهی و احیای اصولی آنها فراهم می شود.

عابد بیان کرد: آبادانی موقوفه ها را امسال در دستور کار سازمان قرار داده ایم تا به ترویج فرهنگ وقف و صیانت از اموال وقفی کمک شود.

محمد جواد خردمند رئیس بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان قزوین هم گزارشی از فعالیتهای این واحد ارائه کرد.