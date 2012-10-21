نامه آرش میراسماعیلی در انتقاد از یک نماینده در صحن مجلس قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی امروز مجلس نامه آرش میراسماعیلی نایب رئیس فدراسیون جودوطبق ماده 76 آئین نامه داخلی مجلس در پاسخ به اظهارات اخیر محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان که در جلسه استیضاح وزیر ورزش و جوانان مطالبی را در خصوص رشوه دادن فدراسیون جودو در مسابقات بین المللی مطرح کرده بود قرائت شد.

در این نامه آمده بود: اینجانب سالهاست برای اعتلای پرچم جهوری اسلامی ایران از جان مایه گذاشته و یکی از بزرگترین افتخاراتم عدم رویارویی با حریف رژیم صهیونیستی در مسابقات المپیک دو دوره گذشته است.

وی در این نامه اظهار داشت: من تابع قانون و سرباز ولایت هستم و اظهارات در خصوص پرداخت رشوه از سوی من کذب است چرا که من در همان مسابقات نیز به این موضوع اعتراض داشتم که چرا سرود ایران در زمان رژیم سلطنتی پهلوی خوانده شده و با اسرار این جانب بود که سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در هنگام اهتزاز پرچم خوانده شد.

به گزارش مهر عثمانی نماینده بوکان در جلسه استیضاح وزیر ورزش و جوانان پرداخت رشوه توسط آرش میراسماعیلی به مسئولان مسابقه در یکی از رقابت های بین المللی را به عنوان یکی از موضوعات استیضاح وزیر عنوان کرده بود.