به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جوانمردی در مراسم افتتاحیه تعاونی دهیاری های استان البرز که پیش از ظهر یکشنبه و با حضور بخشداران و دهیاران استان و مدیر کل امور روستایی استانداری البرز برگزار شد اظهار داشت: در راه اندازی تعاونی های دهیاری ها تلاش شده تا کاملا مطابق قانون عمل شود ضمن آنکه سعی بر این بوده که امور در اسرع وقت محقق شود.

وی افزود: وی تشکیل تعاونی دهیاری ها را گامی موثر در بالا بردن تعامل و همکاری جمعی در خدمتگزاری به روستاها دانست و تصریح کرد: استان البرز به موجب در اختیار داشتن تعداد زیادی روستا ظرفیت بسیار بالایی در حوزه گردشگری روستاها دارد که در صورت احیای ظرفیت ها صنعت گردشگری استان رونق زیادی خواهد یافت.

جوانمردی گفت: طالقان استان البرز سرشار از ظرفیت های بالقوه گردشگری است اما در بسیاری از مناطق فاقد امکانات ساده گردشگری از قبیل آلاچیق و سرویس بهداشتی و غیره است که بی شک تعاونی دهیاری ها می تواند با تجمیع هزینه ها و اعتبارات و انرژی لازم گام های موثری در کمترین زمان در جهت احیای ظرفیت ها بردارد.

وی تاکید کرد: تعاونی ها در حوزه های اقتصادی، خدماتی زیست محیطی و گردشگری و ... ارائه خدمات می کند و بی شک نقطه اتکا ما به امور تعاونی ها است که برخاسته از خود مردم خواهد بود.

وی بر ضرورت اعطای مجوز به تعاونی ها برای بهره برداری از ظرفیت ها و احیای ظرفیت های بالقوه روستاها در حوزه های مختلف تاکید کرد.