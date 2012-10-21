راه اندازی قطار سریع السیر کرمان - تهران خواسته کرمانیها است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مهرشاد گفت: مسئولان شرکت راه آهن سرعت ریلی و ارتقاء وضیعت واگنها را درخصوص آسایش امنیت ورفاه مردم افزایش دهند.

معاون توسعه ونیروی انسانی استانداری کرمان ادامه داد: آنچه امروز در جامعه اهمیت زیادی دارد کوتاه شدن زمان مسافرت است و اگر بتوانیم زمان مسافرت با قطار را کاهش دهیم به لحاظ امنیت و آسایش آن از سایر وسایل مردم استقبال بیشتری خواهند کرد.

وی افزود: اگر بتوانیم مردم را به سمت و سوی مسافرتهای ریلی ترغیب کرده و سوق دهیم به طور قطع در آینده استقبال بیشتری از مسافرتهای زمینی که از امنیت بهتری برخوردار است خواهد شد.

مهرشاد گفت: در خصوص انتقادات و شکایات مردم در جلسه ای با حضور استاندار کرمان مواردی مطرح شد و نیازهای آنان به مسئولان منتقل شد و یکی از این موارد ساختار سازمانی بود که مقرر شد اداره کل راه اهن به صورت منطقه ای انجام وظیفه کند تا درآمدهای استان افزایش یابد.

این مسئول تصریح کرد: یکی از نیازهای استان کرمان بحث راه اندازی قطار سریع السیر کرمان- تهران است که در جلسات مطرح شده که دراین زمینه باید ریل و ساختار خطوط اصلاح شود.

وی ضمن تاکید به مسئولان شرکت راه آهن درخصوص ارتقاء ریلی و وضعیت واگنها ی قطار مسیرها برای افزایش سرعت افزود: تبلیغات برای معرفی این صنعت در جامعه باید بیشتر انجام گیرد تا فرهنگ استفاده از قطار در بین مردم و جامعه نهادینه شود.