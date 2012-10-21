آسمان فارس بارانی شد/ بارش 5میلیمتری در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، در روزی که کمتر کسی فکر می کرد هوای استان فارس نمناک شود، بارش رحمت الهی همه را مسرور کرد.

لبهای خشکیده فارس پس از ماه ها بی آبی نمناک شد و بازهم امید را به مردم استان هدیه کرد که شاید امسال خبری از خشکسالیهای دوره های گذشته نباشد.

طراوتی که باران از شنبه شب به هوای شیراز داد روح زندگی را به کالبد خشک این استان دمید.

مدیرکل هواشناسی استان فارس در گفتگو با خبرنگر مهر اظهار داشت: از زمان آغاز باران در فارس تاکنون بیشترین میزان بارش 23.4 میلیمتر مربوط به شهرستان فراشبند بوده و در جنوب استان هنوز بارشی گزارش نشده است.

عبدالکریم جامعی تصریح کرد: از امروز تا فردا بعداز ظهر آسمان کل استان ابری همراه بارگبار و رعد و برق است که این وضعیت برای روز دوشنبه در نواحی شمالی استان شدت بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: پیش بینی می شود از روز سه شنبه تا جمعه آسمان استان کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد متوسط باشد.