  1. سیاست
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

در صحن مجلس؛

لایحه پروتکل الحاقی کشتیرانی بین ایران و کوبا به مجلس رفت

لایحه پروتکل الحاقی کشتیرانی بین ایران و کوبا به مجلس رفت

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دولت لایحه پروتکل الحاقی کشتیرانی بین جمهوری اسلامی ایران و کوبا را برای تصویب به مجلس فرستاده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس از وصول لایحه پروتکل الحاقی کشتیرانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کوبا به هیات رئیسه مجلس خبر داد.
 

کد مطلب 1724860

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