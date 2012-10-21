لایحه پروتکل الحاقی کشتیرانی بین ایران و کوبا به مجلس رفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس از وصول لایحه پروتکل الحاقی کشتیرانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کوبا به هیات رئیسه مجلس خبر داد.

