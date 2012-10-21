271 میلیارد ریال کالای قاچاق در خراسان رضوی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد غفاری در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با اشاره به کاهش 63 درصدی این میزان نسبت به سال گذشته گفت: میزان کشفیات کالای قاچاق در مدت مشابه پارسال745 میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به متلاشی شدن 22 باند قاچاق طی این مدت افزود: این میزان نسبت به شش ماهه نخست سال 90، چهار درصد رشد داشته است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: یک هزار و 295 نفر در همین رابطه به مراجع قضایی معرفی شده اند که چهار درصد بیش از سال گذشته است.

وی ضمن تاکید بر تشدید نظارت به مبادی ورودی و خروجی کالای استان به مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا طی شش ماه گذشته اشاره کرد و گفت: راستی آزمایی در جهت شناسایی مصرف کنندگان سوخت در بخش کشاورزی، شناسایی چاه های آب غیر مجاز، اجرای طرح هویت دار دام، برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مسوولان دامپزشکی خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی در خصوص مقابله با قاچاق دام و فرآورده های خام دامی از جمله این اقدامات است.

غفاری در بخش دیگری از سخنانش ضمن تاکید بر مقابله با محتکران گفت: با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی به شدت برخورد و در دادسرای انقلاب اسلامی رسیدگی خواهدشد.

وی افزود: برخورد با عرضه هر گونه کالای فاقد کد رهگیری و خارج از طرح شبنم نیز باید با جدیت دنبال شود.