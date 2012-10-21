احتمال پس گرفتن امضای تفحص کنندگان دانشگاه آزاد

جواد هروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: موضوع تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی قرار بود امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود اما به علت تعدد مصوبات امروز، تفحص در دستور کار قرار نگرفت.

وی گفت: شاید این موضوع هفته آینده در دستور کار هیأت رئیسه قرار گیرد.

به گفته این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، البته احتمال انصراف امضاکنندگان تفحص از دانشگاه آزاد هم وجود دارد.

هروی دلیل این موضوع را تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ آرامش سیاسی کشور بیان کرد.

به گزارش مهر، پیش از این حمید رسایی یکی از نمایندگان مجلس شورای و اصلی ترین امضاکنندگان تفحص از دانشگاه آزاد اعلام کرد که جاسبی برای عدم پیگیری تفحص در صحن علنی با برخی نمایندگان تماس گرفته بود.