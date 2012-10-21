  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

احتمال پس گرفتن امضای تفحص کنندگان دانشگاه آزاد

احتمال پس گرفتن امضای تفحص کنندگان دانشگاه آزاد

به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، به احتمال زیاد امضاکنندگان تفحص از دانشگاه آزاد امضای خود را برای پیگیری این موضوع در صحن علنی مجلس پس می گیرند.

جواد هروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: موضوع تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی قرار بود امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود اما به علت تعدد مصوبات امروز، تفحص در دستور کار قرار نگرفت.

وی گفت: شاید این موضوع هفته آینده در دستور کار هیأت رئیسه قرار گیرد.

به گفته این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، البته احتمال انصراف امضاکنندگان تفحص از دانشگاه آزاد هم وجود دارد.

هروی دلیل این موضوع را تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ آرامش سیاسی کشور بیان کرد.

به گزارش مهر، پیش از این حمید رسایی یکی از نمایندگان مجلس شورای و اصلی ترین امضاکنندگان تفحص از دانشگاه آزاد اعلام کرد که جاسبی برای عدم پیگیری تفحص در صحن علنی با برخی نمایندگان تماس گرفته بود.

کد مطلب 1724863

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